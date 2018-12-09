邁粉要千來萬 撩妹金句暖心

2018年12月09日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

要1000來1萬！競選高雄巿長失利的陳其邁連日來開直播圈粉，暖男人氣扶搖直上，本來只想邀1000名支持者到駁二喝咖啡，沒想到爆棚湧入萬名邁粉，他現場開金嗓獻唱《紅豆》、《Take On Me》，雖然因選舉期間「燒聲」有些高音飆不上去，但十足誠意，博得支持者熱烈掌聲。

獻唱《紅豆》 祝福韓市長

上台前受訪被問到下一步？他說選後要沉澱檢討，不用想太多，高雄是他一生懸命的地方，不管什麼工作，最掛念的還是高雄，希望高雄更好，大家在高雄的街頭會常看到他。記者追問要選黨主席嗎？他再次回答「想太多」。

對於有人指韓國瑜想找他入小內閣，陳其邁回應說，這是報紙或有人在說的，韓市長責任重大，也要加油，祝福他。至於是否出席25日高雄巿長就職典禮？他說，現在沒獲邀，當天也要看行程，祝福韓國瑜、幫他加油。

下一條路 「通往你心裡」

有鐵粉說4年後要把市長還給陳其邁，他連聲說「沒有、沒有」，市長是全體市民的，要讓高雄更好，也是現場來喝咖啡約1萬名邁粉的共同期待，邁粉跟韓粉應該要擁抱、超越藍綠，「選舉是一時的，高雄是我們永遠的故鄉」。

陳其邁說，原以為邀喝咖啡來幾百人就差不多了，結果來了上萬人，他也嚇一跳。陳其邁一上台就連發撩妹金句，先說剛剛記者問他下一條路在哪？「就是通往你心裡的路」，還說天氣很冷、風很大，但「我的心都吹到你心裡」。

甲你攬牢 以後不許哭

獻唱前，他先自清沒戴耳機、擦護唇膏，逗翻全場。打扮成蜘蛛人的小妹妹被請上台，還大聲說「我喜歡其邁，我驕傲」，陳坦言「說不出來心中有多感動」，並語帶哽咽地說，能有這麼多市民與他站在一起，是他一輩子的驕傲。

落選之夜不少邁粉掉下眼淚，陳其邁曾開直播找人，包括落淚正妹、抱樹痛哭的大姐及曾在造勢現場昏倒的支持者，昨全來到現場，在《甲你攬牢牢》樂聲中上台與陳相擁，陳其邁拜託大家不能再哭了，「以後都不許哭」。

(中國時報)