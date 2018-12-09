瑜自嘲當市長 人生愈變黑白

2018年12月09日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

準高雄市長韓國瑜每天被媒體「擠牙膏」式追問小內閣名單，昨被逼急的他妙答「電鍋在煮飯，不要一直開鍋，飯不會煮熟」，更自嘲人生逐漸變黑白。倒是熱門人選楊秋興帶禪意說「功成就可以身退」，小內閣是否提早出局，留給外界想像空間。

歷經擬提名的原民會主委林國權人事風波後，韓國瑜用人更加謹慎。昨他出席肝病防治活動自爆，最近有位徵詢人選談得非常好，但直到最後一刻，對方才說曾酒駕被抓過，只好作罷，但他堅持不透露對方是誰。

五官都壞了 只剩心地好

韓國瑜提到，有句話說，肝若好人生是彩色的，肝若不好人生是黑白的，他自嘲當市長，人生愈來愈黑白了，五官都壞了，只剩心地善良，但小內閣組成必須符合市民期待，又充滿安定、一團和氣，市府團隊是高雄市府服務最重要的神經中樞，因此各種組合都有可能。

電鍋在煮飯 別一直掀鍋

外傳楊秋興將接高捷董事長，韓國瑜說「還不證實」，人事底定後會儘速跟外界報告。被問到進度？他則回說「電鍋在煮飯，不要一直開鍋，飯不會煮熟」，是否周一公布，他透露會晚一點。

楊秋興頻被點名副市長、高捷董座熱門人選，他昨陪同韓國瑜到佛光山禮佛，兩人幾乎無互動。他意有所指說「來佛館想一想，笑看人生就好，功成就可以身退，ok的！」似乎暗指入閣無望。

韓國瑜尚未就職，有媒體「神格化」冠他為招商王，現在的高市府甚至提數據打臉，網友也狂酸。他強調，兩年前只是個賣菜郎，自己很平凡，不會自認了不起，他清楚知道這非他的功勞，網友的批評他虛心接受，但「招商引資、東西賣出去，人進得來」承諾不變。

3000億爛攤 一定會面對

另外，台北巿長柯文哲說高雄負債3000億是個爛攤，韓國瑜強調，一定要面對這個債務，不可能逃避，將來除做應該做的事，還要加大力度，照顧中低收入戶，偏鄉孩子的營養午餐，但「該做的事不會停，該還的債也會面對」。

(中國時報)