鄭文燦願攜手韓國瑜 合作拚經濟

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中國時報
／綜合報導

選前主打經濟牌，選後前進大陸找商機？台中市長當選人盧秀燕和連任成功的桃園市長鄭文燦，8日都表示只要對兩岸、市民好，都不排除到大陸訪問，但2人也都強調，交流不會只限大陸的城市，更要接軌國際。

「要讓台中市放眼世界，與國際各大城接軌！」盧秀燕指出，台中對外城市交流不侷限在大陸城市，要妥善運用大陸市場，大陸人多、市場大，為何不好好珍惜？但台中對外城市交流不僅是一對一關係，更要以台中為節點，建立起與各城市一對多的密切關係，包含台灣各城市，更擴及國際各都會大城，建構台中的國際都會經貿網絡。

盧秀燕強調，一定會把人民經濟放在第一優先，維持九二共識現狀，大家好好做生意就好，不會有意識形態，兩岸關係穩定，就有更大的城市發展對象，兩邊要有好的往來，就要有平常心，如舉辦城市論壇，與其他國家也會有城市論壇，為何要排除大陸？雙方節慶往來很正常，具體作為要等就任後回歸專業，只要能幫台中賺錢，不排除登陸訪問。

鄭文燦則重申自己一向主張兩岸要交流、對話，樂見桃園也有雙城論壇，直言對岸設下的政治前提，造成城市交流的困難，像是升格前的桃園與重慶雙城論壇，就是對岸片面喊卡，呼籲對岸撤除政治路障。

鄭文燦強調，只要對兩岸好、對市民好，讓兩岸困局可以融冰、破冰，舉辦論壇、甚至登陸交流他都願意，但政治上的安排考慮很多，他順其自然不忮不求。

鄭文燦也提到，高雄有愛情摩天輪、愛情經濟學，桃園則是幸福經濟學，不只是高雄，桃園和台灣其他城市之間的合作都是常態，只要對市民有益的合作，他都會盡力去做，待韓國瑜就任高雄市長後，桃園市與高雄市確實可以尋找合作點，像是進一步深談「南進北出、北進南出」合作方案，但現在新任的市長都千頭萬緒，應該讓他們先忙，等就任後再交流研議。

(中國時報)

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