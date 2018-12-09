張麗善小內閣 外漂遊子返鄉多

2018年12月09日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長當選人張麗善8日公布縣府小內閣，最受矚目的是嘉義縣副縣長李明岳將返回雲林縣府出任計畫處長，環保局長及農業處長因考量專業及事務官任用資格問題，現任的張喬維、張鴻猷留用。

張麗善昨公布第2波小內閣名單，強調多位局處首長非縣民所熟悉，但保證都很優秀，部分或許政治立場與她不同，但是用人唯才，未來4年會和她一起打拚，讓雲林成為更好的所在。

昨天公布的局處首長，工策會總幹事由國民黨雲林縣黨部主委許宇甄出任，肉品市場董事長為即將卸任西螺鎮代會主席的鍾任明、肉品市場總經理黃加安、民政處長為將卸任的褒忠鄉長張政國、建設處長李俊興、教育處長為前麥寮高中校長陳樹欉、新聞處長為競選發言人周柏吟、計畫處長李明岳、文化處長陳璧君、社會處長林文志、消防局長林文山。

張麗善表示，她希望創造一個外漂遊子能返鄉就業安居的家園，所以局處長中不少就是返鄉的遊子，包括李俊興、陳樹欉、張志銘、陳璧君、林文志、林文山等人都是，非常感謝這些優秀的雲林子弟能回鄉服務。

雲林縣的農業及環保問題備受關注，但張麗善第2波人事案未包含農業處長及環保局長。張說明，因雲林縣是農業大縣，農業很重要，而縣內垃圾處理也不能有空窗期，基於專業考量，加上事務官資格任用等問題，所以現任的環保局長張喬維、農業處長張鴻猷都留用。

(中國時報)