韓鼓勵學子 增強國際移動能力

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中國時報
／高雄報導

高雄巿長當選人韓國瑜8日參加高雄科技大學3校合併後首次校慶，勉勵學生「立足台灣、胸懷中國、放眼世界、征服宇宙」，隨時做好準備，增強國際移動的能力。他還說，選前提到的百億青年創業基金，會請高科大來把關。

韓國瑜對台下大學生說，「你們未來會面臨的挑戰是什麼，我不知道，但挑戰肯定會比我們這一代更大，而且更辛苦」，高雄的孩子絕對不會只面臨台中、台北的挑戰，要直接面對的是新加坡、上海、東京、巴黎、紐約的挑戰。

他表示，在這難得的場子要告訴學生，「你們的胸懷、心理要有所準備，要不停地警惕自己」，他很久以前在雲林的學校曾講過4句話，到現在還是覺得非常重要，就是「立足台灣、胸懷中國、放眼世界、征服宇宙」。

他勉勵說，未來的挑戰會從四面八方來，隨時要做好準備，特別是要有國際移動的能力。他也希望高科大除了做為高市府的智庫，選前提到的30億由市府編列、70億向民間募款的百億青年創業基金，也要請教授們來把關。

韓國瑜也以鴻海郭台銘、微軟比爾蓋茲、臉書祖柏克等人創業過程比喻，他們都是20多歲就創業，一開始都缺資金，年輕人沒資金，容易沒有勇氣，他提出百億青年創業基金，但百億看起來很多，從投資的角度看其實是非常少的。

他還指出，2018年海內外都在關注高雄，最大意義就是南方崛起，這次選舉正式宣告南方崛起、高雄崛起，各行各業一定要把握機會，如果不把握，甚至認為可以殺雞取卵、能撈就撈，忘記品質跟客戶，只會曇花一現。

(中國時報)

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