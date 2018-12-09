脫鉤大選 綠委倡12月10日公投日

2018年12月09日 04:10 中國時報 鄭舲 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

《公投法》修法掀起討論，民進黨立院黨團決議組成「公投法研修小組」，明開始運作，除討論擴張中選會審查權、公投是否可綁大選，有綠委更主張將12月10日世界人權日訂為「公投日」。親民黨團則主張調高公投通過門檻，將現行選舉人四分之一改為三分之一，但民進黨團不希望調整門檻，國民黨團則尚未有定論。

2018公投綁大選結束後，朝野有共識修正《公投法》。民進黨立院黨團決議成立「公投法研修小組」，預計明天開始運作，最快下會期啟動修法。

親民黨聚焦提高門檻

對於《公投法》修正，親民黨團提出4點修法方向，包括成案門檻維持不變，連署門檻及通過門檻宜適度調整；公投結果行政院若不執行應總辭下台；主管機關應於公民投票案成立後4個月起至6個月內舉行公民投票，延長公投的宣傳期；評估公投案引進電子連署、電子投票、提前投票等政策規畫。

綠謀擴充中選會權力

對於調高公投通過門檻，民進黨團幹事長李俊俋說，公投法過去因門檻太高被認為是「鳥籠公投」，「現在又要調高真的好嗎？」他認為，這次公投亂象問題不是出在門檻，而是公投題目不夠清楚，不主張再調整門檻。

李俊俋提出修法的幾個重要方向，其中在公投法本身部分，包括如何防止死人連署，及公投是否能綁大選一併舉行。他說，目前有3種討論方向，包括維持合併舉行、分開舉行，或是將「應」改成「得」視實際狀況而定

藍批審議委員會復辟

再者，李俊俋強調，過去「公投審議委員會」可判定公投能否成案，被視為太上機關，因而遭廢除。問題是，這次有許多公投題目不夠清楚，中選會卻只能做形式審查，無法討論內容，因此他認為應賦予中選會更多權力，可要求把主文寫得讓民眾看懂。

另外，綠委鄭寶清建議，政府一定要明訂「公投日」，例如每年7月1日，或是2年舉辦一次公投，但若涉及人民權益相關事項，不該被公投。綠委劉世芳也主張公投與大選脫鉤，將12月10日每年的世界人權日訂為公投日，且將公投票電子化。

面對綠營有意擴充中選會權力，國民黨團書記長曾銘宗質疑，民進黨過去主張廢掉審議委員會，如今成為執政黨，卻要賦予中選會更多職權，形同讓審議小組「復辟」，不就是打臉過去主張？

在公投綁大選部分，曾銘宗說，從選務上來看，若選舉、公投單獨辦理，造成的有形、無形成本都太高，因此黨團傾向同步舉行。在通過門檻部分，曾銘宗表示，在公投綁大選前提下，相關門檻是否要調整，這方面黨團仍在研究，將持續聆聽各界意見。

(中國時報)