中選會亂搞 公投法淪代罪羔羊

2018年12月09日 04:10 中國時報 鄭舲

公投結束後，立法院出現《公投法》再修正聲浪。但這次九合一大選出現的選務大亂，關鍵原因出在中選會身上，因為中選會沒有做好事前評估規畫、沒預料可能出現的問題先行演練，導致選舉當天亂象叢生，選民抱怨連連。把中選會犯的錯全怪罪《公投法》沒修好，真的公平嗎？

今年是《公投法》打破鳥籠後，第一次進行全國公投，由於成案門檻大幅降低，公投案一如預料出現十案，合併九合一選舉舉行。但大選當天出現排隊人龍太長、排隊時間過久、甚至還沒投完票隔壁就在開票等過去沒有過的狀況，便有人將矛頭指向十項公投案，提出公投大選應脫鉤，或將門檻重新調高，避免出現五花八門的提案。

公投的目的在於彌補代議政治的不足，實踐直接民主。本次許多公投案與政府推動的政策方向並不相同，例如非核家園、深澳電廠等，但都獲得高同意票數通過，顯示民意依歸不見得與政府所想一致，連民意代表也不一定能真正代表民意。

因此，公投的確有存在必要，且應該越多公投、越容易執行越好。但立委因1124選務混亂，就認為應調整門檻或將公投與大選脫鉤，是完全畫錯重點。一旦調高門檻或脫鉤處理，公投要通過勢必更加困難，對台灣的民主來說，無非是走了一條回頭路。

《公投法》或有精進空間，但並非是為本次選舉亂象負責而修。民進黨在本次地方大選挫敗，連通過的公投案都與政策方向背離，如此的挫折轉化為修正《公投法》，就像輸了以後用修法公報私仇，而非真正為人民著想。

立法院就要啟動修法，各黨團對《公投法》意見仍分歧，新修正的《公投法》會往何種方向走，仍是未知數。但要提醒，公投直接民權不應被限制、剝奪，也不應成為政治操作工具，修法不是為政黨利益。

(中國時報)