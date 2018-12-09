學者憂朝野修法方向 恐回鳥籠

2018年12月09日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

2018選務大亂，民進黨將問題導向要修正《公投法》。但政大法律系副教授廖元豪認為，修法應鎖定三大重點，首先，從成案到投票不該只有1個月；第二，應考慮投入先進投票技術，包含電子投票、電子計票、不在籍投票及提前投票等；第三，公投案格式必須訂定清楚，不能只是提出一個口號，最後全交由立法院或主管機關自己處理。

面對朝野醞釀調高公投過關門檻、限制公投不能綁大選，廖元豪直言，這些想法基本上都有點要將公投再綁起來，但基於讓民眾能高度參與、促進直接行使民主的角度，這兩個想法他都不贊成。

至於公投審議委員會是否應恢復，廖元豪說「差別不大」，事實上過去審議委員會跟現在中選會對案件的審查，權限及規定都一樣，反而是《公投法》很多事項沒規定清楚，造成許多案子人民看不懂，包含提案格式如何寫、格式及標準是什麼，因此接下來必須清楚檢討相關規定，「若希望以後中選會不要太濫權、太政治考量，不如先把格式、相關規定寫清楚」。

廖元豪進一步說，公投案不該只有簡短幾行字，提案人應負責任、詳盡地告訴大家將來法案長怎樣、應採取什麼措施。他直言，依照如今方式，提案人及政府機關都可很不負責任，讓大家投完票後一場空，「若你願意提出一個清楚的案子，除了公投主文、要修什麼法都寫出來，屆時政府就不能呼攏你」。

另外，廖元豪也提出，公投案成案時間也是一大問題，今年到選前1個月才確定10項公投案，宣導時間很短，這部分應調整，讓大家有更長時間去討論、做細緻辯論，可考慮從成案到投票給予3、4個月時間，只是這項修改對於2020選舉來說可能來不及。

廖元豪還說，若公投綁大選、門檻都不改，往後勢必也會常有這麼多公投案，因此建議放入一些較先進的投票技術。他舉例，中選會這次也提到電子投票、電子計票、不在籍投票及提前投票制度，一方面能減少人力，還能讓投票日當天人潮不要這麼多，「這部分就要開始去處理」。

他也說，其實中選會約在10年前就研擬電子投票並已在試驗，技術上沒問題，也能大量減少人力，但必須向民眾完整宣導。

(中國時報)