江丙坤昏倒送醫 疑主動脈剝離

2018年12月09日 04:10 中國時報 林郁平 、 楊佳穎 、林周義／台北報導 、影音編輯／ 杜宇喬 、林周義／台北報導 、影音編輯／

曾任經濟部長的前海基會董事長江丙坤。（本報資料照片）

曾任經濟部長的前海基會董事長江丙坤，昨日晚間8時許，和友人在北市晶華酒店3樓「金樽廳」聚會用餐時，突然身體不適昏倒，在場人員當場替江鬆開衣服幫他量血壓，發現還有生命徵象，趕緊打119報案，急送附近的馬偕醫院搶救。

據指出，江丙坤到院前已無呼吸心跳，醫療團隊立即為江丙坤裝上葉克膜，以維持生命徵象，昏迷原因，指向主動脈剝離。

馬偕醫院表示，江丙坤經搶救後，已轉入加護病房，但礙於病人隱私及尊重家屬意願，不便透露相關病情。

警方表示，江丙坤昨晚受邀和友人在中山區晶華酒店餐敘，飲宴中突然出現身體抽搐、暈昡和呼吸不順情形，友人立即打119。救護人員趕抵現場，發現江已倒在宴會廳地上，身上無明顯外傷，意識不清，但對聲音還有反應，因江無法言語，救護人員不清楚他的病史，立即將他送往距離酒店不遠的馬偕醫院急救。

1932年出生的江丙坤，本月16日即將過86歲生日，不料，在生日前夕竟發生意外。昨意外發生後，海基會前副董事長高孔廉亦趕到醫院關切。

江丙坤現任國際民主聯盟副主席、國立臺北大學校友總會總會長；曾任國民黨副主席、經濟部部長、立法院副院長等職務，並因嫻熟大陸及兩岸經貿事務，於2008年5月接任海基會董事長一職，直至2012年9月辭去職務。

巧合的是，江丙坤昏迷的晶華酒店3樓，在2017年1月底時，前台泥董事長辜成允不慎從3樓樓梯摔落，造成腦部受損，救治後仍不幸過世。同年3月，前行政院長唐飛也在該酒店下樓時不慎踩空摔了4階樓梯，左肩著地，所幸送三總醫院急救後恢復狀況良好。

(中國時報)