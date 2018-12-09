鄭文燦：內閣改組後 賴續扛重要角色

桃園市長鄭文燦8日受訪表示，內閣該改組就改組、政策該更迭就更迭。（賴佑維攝）

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中國時報
／台中報導

行政院長賴清德7日指出，只有他離開，才能讓總統大破大立，「時間一到，會堅定地離開」。台中市長林佳龍表示，民進黨要徹底檢討政策或人事調整，這不是一個人的責任，而是全黨的；桃園市長鄭文燦則說，賴是「中繼投手」，相信不會離開團隊，會繼續扮演重要角色，但內閣該改組就改組、政策該更迭就更迭。

林佳龍指出，民主政治就是責任政治，不管蔡總統或賴院長都是勇於承擔的人，整個民進黨政府要從這次選舉中徹底檢討，不管政策或人事調整，包括自己深刻檢討，希望回應社會期待。

林佳龍說，這不是一個人的責任，是全黨都應該進行，自己非常敬佩所有領導者能負起責任，期待新的布局後能回應民意，「作為一個民進黨員，我們也承擔責任，一起再出發」。

至於是否有意入閣或擔任黨主席？林佳龍表示，目前無此規畫，要先把交接工作做好；對於民進黨在檢討之後怎樣能夠重新回應民意，讓黨從廢墟中再重建，他會參與過程及提供意見，畢竟整個民進黨的發展，關係到台灣的未來。

鄭文燦稱讚賴清德是很有責任感、是很坦率的人，對於執政興革提出很多檢討，相信對於未來修正政策會很有幫助。他還說，賴是中繼投手，不會離開團隊，相信未來賴一樣會在執政團隊中扮演重要的角色。

賴清德何時離開？鄭文燦說，自己無法預估時間點，相信總統及院長自有判斷，他認為賴希望給總統在布局上能有充分的空間，如能藉此讓政策更貼近人民的需求，相信這也是一件好事。

(中國時報)

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