長照人力短缺難補足

8年級生蔡依珊投入長照行列，平時不僅照顧長輩，還哄他們開心。（蔡依珊提供）

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中國時報
林周義／台北報導

長照2.0去年上路，照服員人力不足一直為外界所關注，衛福部坦承，截至今年10月，人力仍未補足，尚有1500人缺口。照服員吐露心聲指出，照服員是一份勞損的工作，辛苦卻不受尊重，曾有人被三字經問候，也有居家照服員受到性騷擾、攻擊，卻無從求助，許多考執照者往往抱持著「拿到了再說」的心態，不一定願意投入照護市場。

居家照服員待遇3.2K

根據監察院今年發布的調查報告，照服員去年9月共短缺5687人，推估2020年人力短缺恐逾8000人。由於衛福部迄今尚無法補足人力，遭立法院衛環委員會決議凍結200萬預算，要求衛福部提出5年需求的人力規畫後再解凍。

衛福部長照司專門委員周道君表示，為解決照服員的人力問題，衛福部提出一系列的因應方式，包括增加訓練人數，讓有意願者能得到受訓機會、調整居家照服員及專科畢業人員的待遇至3.2K，另將服務單位請領補助的方式，由現行的時數計算改為以項目計算，以提供更多的補助。

薪資低難吸引年輕人

周道君指出，今年照服員增加5000人左右，成長幅度約20％，但截至今年10月，人力缺口尚有1500人，由於外界仍存在照服員是在替人拍背、洗澡及打掃的錯誤印象，也影響人力的招募。

「照服員應該就是照顧老人」、「人少又低薪的工作」、「很辛苦吧？」提及照服員的工作，不乏得到這樣的回應，甚至有人將照服員誤解為鐘點工。照服員蔡依珊表示，照服員常因工作被誤解，被外行人貼上標籤，加上職涯發展不廣，許多人紛紛轉往護理界、社工界，又因薪資較低，難以吸引年輕人投入。

花蓮縣家庭照顧者關懷協會長照部主任顧康橋表示，照服員面對行動不便者，從床上搬到輪椅非常傷身，辛苦卻不受尊重，自己就曾受到長輩三字經問候。

職場不友善能閃就閃

另在居家照服員方面，往往需要單打獨鬥，一旦受到性騷擾、攻擊，卻無從求助，僅能在事後到照管中心請專員幫忙。顧康橋說，同是照護員的同學，在備餐的時候，就曾遭失智阿嬤以枴杖攻擊頭部，自此身、心受創，從此不敢待在狹小的電梯內，職場環境的不友善，不僅令人不願進來，待也待不久，提高薪水也無法解決這些問題，缺人的問題將會一直存在。

(中國時報)

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