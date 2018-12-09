耗能新規嚴3成 逼車廠推電動車

《車輛容許耗能標準》現行與新版比較

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中國時報
／台北報導

未來電動車販售會更多！經濟部公告新版《車輛容許耗能標準》，自2022年起，各車商銷售車輛平均油耗容許值大幅加嚴，汽車提高3成、機車提高1成。車商全年車輛出廠總平均油耗如超出標準，不合格耗油車將不准販售，屆時會逼使車商推出更多電動汽機車、高效節能省油車。

經濟部能源局2016年大幅改制車輛耗能標準，除傳統個別車輛排氣量耗能管制外，首度導入歐盟採用的「總量管制」，對生產或進口車商多加一層總量油耗管制。能源局是依車重不同（機車為排氣量），核給每公升燃料不同平均耗能標準，假設某品牌車商賣10款汽車，年度銷售5萬輛，其實測油耗加總後，每公升平均耗能超過政府允許值就不合格。

能源局官員說明，如果超過總量標準，車廠雖還是可以賣車，但只能出廠符合油耗的汽機車，低於允許值的較耗油車將不能掛牌上市。目的是透過政策引導，讓車商推出更多電動車、高效率省油節能車、或更輕型的車。

為了節約能源、減少空汙，自2022年1月起，車輛容許耗能標準會再度加嚴，官員表示，新標準汽車平均提高3成，機車提高6％到12％，平均是1成。

以長居國產車龍頭的中型客車ALTIS來說，其車重1250公斤，屬於1190~1305公斤等級，現行耗能標準是一公升汽油要跑15.7公里，新版標準提高到21.3公里，拉高3成6。機車方面，以山葉GTR 125來說，屬於100到150CC等級，新版平均耗能提高到48.2公里，比現行拉升1成。

雖然新標準加嚴不少，但因還有超過3年準備期，能源局認為足夠車廠調整。且該車輛耗能標準中，允許車廠出一輛電動車，可抵約10輛汽油車耗能額度，只要汽機車車商推出更多電動車，就可符合總量標準。

該標準同時給予車商研發獎勵，2022年後推出經認可的節能技術、環保產品，就可獲贈一定數額的平均燃料消耗量，鼓勵節能車研發。

(中國時報)

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