明年１月１日起 汽車停車格可停多輛重機

2018年12月09日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台灣地狹人稠，停車問題已讓駕駛們傷透腦筋，而大型重型機車10年來增加11.8萬輛，且法規要求紅、黃牌重機比照汽車停在汽車車位，常引起駕駛間糾紛，交通部日前修正《道路交通安全規則》，最快明年元旦起，一個汽車停車位將可停多輛大型重型機車。

政府放寬紅、黃牌重機路權後，車輛登記數快速增加，根據交通部統計，至今年10月底，全國登記的黃牌重機（未滿550cc）有6萬3963輛、紅牌重機（550cc以上）7萬6344輛，總數達14萬307輛；比起2008年底的2萬1855輛，總數增加11萬8452輛，停車位需求越來越大。

依據現行規定，大型重機須比照汽車停放在汽車格內，但許多重機車主抱怨，與汽車搶位子常被狠瞪，重機被推倒、搬出車格更是時有所聞，早就有車友建議，每個停車格擺3輛重機都不是問題，政府應該善用都市空間。

交通部日前修正《道路交通安全規則》，規定小型停車格可停放1輛以上大型重機，但若各地方政府有另行公告汽車格僅能停放1輛重機，則依地方公告辦理。停車費方面，交通部表示每輛重機都會收費，並不會因為車格停放1輛以上就能平分停車費。

交通部也取消大型重機只能「順向停車」的規定，未來重機及機車將可平行、垂直或斜向停放，但仍禁止逆向停車。為要求車主臨停車輛時能更靠近路邊，新規定也規範前輪或後輪外側距離路面邊緣，從原本不得超過40公分，縮短為不得超過30公分。

交通部路政司表示，相關規定正進行最後作業，近日將會公告，預計明年元旦上路。

(中國時報)