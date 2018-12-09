8年級正妹投入長照

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中國時報
林周義／台北報導

81年次的蔡依珊，五專、二技念的都是老人服務事業管理，全班42人畢業後，僅有她1人成為照顧服務員。每次向別人提及自己的工作時，總被誤解為替人拍背、洗澡及打掃的看護，令她十分無奈，但當她看到自己照顧的失智老人，認同日照中心是自己家的時候，一切辛苦也就值得了。

原想成為護理師的蔡依珊透露，受到台劇《惡作劇之吻》的影響，加上阿姨是護理人員，原本想走護理一途，但自己外放的個性，好像跟護理人員的感覺不太搭，想想自己有一天也會變老，也需被人照顧、善待，因而決定踏上長照之路。

蔡依珊現任職於日照中心，平時替中、輕度失智老人服務及辦活動，蔡依珊說，「日照中心就像幼稚園，按表操課」，工作內容除每天量血壓、教長輩認日期、進行認知課程外，還要處理老人家忘記如廁，大小便失禁及摔倒等問題，不僅如此，每天還需面對各種不同的突發狀況。

蔡依珊說，每次到了傍晚，失智長者黃昏症候群發作，長輩們會吵著要回家，甚至敲門、撞門、大吼，但她都以樂觀的心情來面對，並且把生活點滴故事都記錄下來。有一天她突然發現，新來的阿公竟然認定日照中心就是自己的家，之後再也不吵鬧，甚至在公告欄提醒別人「私人住處，請少來」，讓她覺得，自己的付出，終於發揮了作用。

還有一次，為了哄年輕時愛穿金戴銀的阿祖開心，有一天聽到阿祖吵著要玉鐲，蔡依珊就幫阿祖下單網購，逗得阿祖十分開心，笑得合不攏嘴。蔡依珊說，自己會被長輩喜歡，也會被長輩咆哮，當長輩對自己的照顧有情緒時，就換個人去關心，團隊的支持很重要，現在她與另外一名照服員，一起照顧約20位失智長者。

蔡依珊表示，照服員的職涯發展並不廣，加上薪資不高、經常被誤解，也少有新血注入，雖然她也不敢肯定會待多久，但她期許自己能繼續保有這分熱情，快樂的走下去。

(中國時報)

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