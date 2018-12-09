保障兒權 將成立政院層級委員會

2018年12月09日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨出席「2018年中華民國兒童健康聯盟年會暨學術研討會」表示，兒童福利相關政策須跨部會共同推動，政府未來將成立行政院層級的「兒童權益健康福利委員會」，由院長或政務委員主持。國發會目前已研議規畫，預計明年舉行第一次會議，落實保障兒童權益。

賴清德指出，「中華民國兒童健康聯盟」理事長呂鴻基有感於少子化問題，也看到OECD（經濟合作暨發展組織）國家的進步，於2011年結合有志之士成立「兒童健康聯盟」，關注兒童福利、健康及權利，成效良好，令人欽佩。

賴清德說，先前呂鴻基到行政院提到原有兒童局不復存在，憂心兒童在國家體制找不到人照顧，建議是否能成立局處。但賴清德認為，兒童權益保障涉及跨部會，即便在衛福部成立局或司，效益也不大，不如就成立行政院層級的委員會，由院長或政務委員親自主持，蒐集到的資訊可以在委員會討論，並與各部會共同合作落實。

賴清德說，這個概念並非新創，目前行政院有很多這樣的會報，例如癌症防治、科技、兩性平等、原住民權益保障等委員會。國發會目前已研議規畫「兒童權益健康福利委員會」，明年就可舉行第一次會議。

賴清德指出，目前政府對兒童的照顧是依據「聯合國兒童權利公約」規畫執行，除了守護兒童身心健康外，也重視兒童人權，以符合該權利公約目標。兒童權利保障有多元面向，例如衛福部規畫2018至2021年編列經費，加強孕婦產前檢查與兒童健康檢查。

賴清德表示，對於少子化問題，衛福部及教育部特別從經濟因素著手，希望建立友善的養兒育女環境，不讓經濟負擔影響年輕夫婦生育意願。因此，行政院編列100多億元預算，加強推動托育公共化、準公共化政策，期盼家長感受制度的美意和政府的關心。

(中國時報)