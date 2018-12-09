巨人倒下 裕隆誓拚金盃

2018年12月09日 04:10 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

裕隆男籃在6日與金酒賽前替集團董事長嚴凱泰默哀1分鐘。（中華籃協提供）

裕隆男籃小檔案

誰都沒想到，裕隆集團董事長嚴凱泰最後一次出現在超級籃球聯賽（SBL）場邊，親自關注自己最愛球隊戰況的身影，竟是今年3月27日裕隆與璞園在板橋體育館的補賽，隨著嚴董突然辭世，裕隆男籃的下一步到底該往哪走？

曾說過自己跟裕隆男籃同年「誕生」，說什麼也會支持這支球隊的嚴凱泰，長年下來持續關心裕隆男籃，也把球隊每個人都當作家人看待，如今隨著他因食道癌突然過世，裕隆男籃全隊自然瀰漫著哀戚氛圍，也頓時失去重心。

熱愛看球賽 球隊當寶貝

不過嚴凱泰近年因為忙於經營整個裕隆集團，早就把球隊交付給妻子陳莉蓮掌管，他卻沒有因此降低自己愛看球賽的熱情，以上季來說，他不僅現身在大台北地區賽事，就連前往外縣市比賽，也經常看到嚴董坐在觀眾席身影。

因為這是嚴凱泰表達愛護這支球隊方式之一，也讓裕隆全隊上下很清楚大老闆對於球隊戰績的深切期許，雖在嚴總過世之後，陳莉蓮接任裕隆集團執行長，相信裕隆男籃仍會永續經營下去，畢竟這支球隊堪稱嚴董心中「寶貝」。

儘管裕隆男籃全體隊職員到現在都還很難接受這個噩耗，但目前裕隆男籃應該只有一個目標，那就是全力搶下第16季總冠軍，畢竟裕隆距離上次奪冠（第7季2010年），已有整整8年時間，裕隆男籃本季也有足夠實力完成目標。

本季換主帥 戰績前段班

裕隆本季迎來新人事新作風，李啟億從助理教練升上執行教練，領隊也改由熟悉球隊事務的孟慶杭接任，裕隆除了原本傲視整個聯盟的最堅強本土戰力，更找來桑尼、泰瑞兩名優質洋將加盟，目前戰績始終維持在前3強的位置。

當前裕隆雖然暫時難從痛失嚴凱泰繼續站在場邊督軍的哀傷情緒當中走出，卻多了1個必須搶下隊史第5冠的最佳理由或刺激因素，裕隆下一步應很明確，就是抱持哀兵出擊的毫無退路心態，努力搶下總冠軍告慰嚴董在天之靈！

(中國時報)