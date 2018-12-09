五件事讓你的《後勁：王建民》更好看

2018年12月09日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

王建民紀錄片《後勁：王建民》14日全台上映，讓球迷重溫那個緊盯建仔出賽轉播的時光，並且被他克服肩傷重返大聯盟的故事再次感動。（李弘斌攝）

王建民紀錄片《後勁：王建民》14日全台上映，肯定會讓不少球迷重溫那個緊盯建仔出賽轉播的時光，並且被他克服肩傷重返大聯盟的故事再次感動。中時《運動天地》特地整理5個與電影相關的背景補充，讓讀者觀影更加流暢：

小聯盟沉潛流浪

《後勁：王建民》拍攝團隊於2014年底取得建仔同意，隔年開始貼身拍攝。2015年建仔從勇士3A開季，季中遭釋出，為維持出賽狀態先屈身於獨立聯盟的南馬里蘭藍蟹隊，也是他首次效力非大聯盟體系隊伍，先發3場後加入水手3A。

建仔自2013年8月24日為藍鳥對太空人先發3局失5分吞敗後，沉潛959天才重返大聯盟投手丘。期間曾效力過藍鳥3A、2014年的紅人與白襪3A，以及2015年的3支隊伍，最終於2016年「復活」擠入皇家的開季25人名單。

腳傷連帶害肩傷

從洋基王牌到小聯盟沉浮，關鍵是建仔在2009年中右肩開刀，遠因更要回溯至2008年6月中在跨聯盟比賽對陣太空人，因跑壘造成右腳蹠跗韌帶拉傷與腓骨長肌肌腱撕裂傷。

建仔於隔年春訓復出，但開季3連敗、投6局狂失23分，被洋基以傷兵為由技術性下放。其實建仔因下半身力量不足而失威，也是洋基謹慎不敢讓他跑步所致，後來建仔為了催球速而導致右肩關節囊韌帶撕裂，幾乎毀了投球生涯。

賭下一切動手術

王建民的肩傷在棒球投手極為罕見，還被拿來跟美式足球明星四分衛布瑞斯（Drew Brees）的傷勢來比較。建仔後來曾透露，他的右肩開下去才知道嚴重程度，只好捨棄副作用較小的關節鏡，採大範圍的傳統手術，共打了13個把韌帶連上骨頭的錨釘。

這個手術幾乎賭下了一切，也讓建仔要重新投球就得承受無比的痛楚。建仔曾經痛到不想投了，卻被一位貴人激出不服輸的性格，「那個人」也在紀錄片中回顧這段往事。

沉球導師催復活

後勁（Late Life）指的是建仔棒球生涯後半段的沉潛，也是棒球術語「尾勁」之意，連結到建仔昔日威震大聯盟的快速沉球。在洋基小聯盟與捕手法沙諾（Sal Fasano）一起幫建仔練就沉球的教練艾倫（Neil Allen），也在片中談到愛徒。

有趣的是，建仔於2016年、相隔959天重返大聯盟投手丘的那場比賽，對手雙城的投手教練就是艾倫，近距離見證愛徒找回時速動輒150公里、暌違10年的極品沉球。

心靈導師已辭世

紀錄片中王建民造訪了康諾斯（Billy Connors）的家，這位老好人曾經當到洋基副總裁，在建仔效力洋基小聯盟時期，則擔任農場總監，對建仔極為賞識及照顧，不過今年6月已經辭世，享年76歲。

「剛過去的時候，不知道他們對我那麼好用意是什麼。從這個紀錄片才能體會，他們是擔心我剛過去一個人，要幫我適應那邊。」建仔感恩的說。

(中國時報)