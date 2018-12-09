小娟姐變陣 義大開季氣勢旺

2018年12月09日 04:10 中國時報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

UBA大專籃球聯賽107學年賽季第二階段預賽，上季獲第三的地主義守大學預賽前3戰全勝，連勝背後女教頭謝玉娟也努力磨練更多球員、嘗試不同陣形，提前為往後的比賽最更多準備。

首先是畢業自東山高中的大一菜鳥中峰「沙鹿」沈睿洋，如果下季3名大四禁區好手呂威霆、呂維誠和廖浩羽一起畢業的話，內線戰力就會出現空缺，謝玉娟與賽前3戰刻意磨練沈睿洋，讓他和徐鉦順、吳彥侖、蘇文儒及羅建斌4位學長一起先發，讓學長帶著「沙鹿」成長。

在謝玉娟眼中，「沙鹿」目前體型在速度上還無法跟上，會在義守打速度戰時稍微拖累節奏，還需要減重，沈睿洋表示，繼續在找節奏、適應大專賽事的強度，現在開始慢慢找到一些感覺，上場後還是先從防守、籃板、苦工做起，有信心要努力「瘦身」並維持更強的對抗性。

另外，謝玉娟前兩場預賽也讓身高185公分、主打小前鋒的蘇文儒，和比他高3公分的徐鉦順互換位子，試著扛看看大前鋒，還不太適應的蘇文儒，跑起來感覺就是怪怪的，第三場預賽換回熟悉的位子，也找外線投籃自信，得分19分是個人目前3戰最高。

蘇文儒透露，因為不習慣四號位，有時會在吳彥侖、羅建斌兩位學長切入時卡到他們的路線，不過學長都鼓勵他，幫他慢慢調整。

謝玉娟補充，開季前三場面對的對手不是前段班，以調整為主，球隊也漸入佳境，後面還要面對高雄師大、台灣藝大、中州科大、政治大學等，挑戰及考驗才要開始，她希望小個子球員可以在全面一點，一旦禁區球員有犯規麻煩時，可以多些保障，不會沒有人可以頂替。

(中國時報)