論兩岸戰和 陸學者陷激辯

2018年12月09日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

距2020年台灣總統大選剩下一年多，大陸學者認為在美國頻打台灣牌的情況下，台灣問題明年只會更嚴峻。而大陸應採武統還是和統？鷹派的王洪光主張，現在大陸有實力拿下台灣，「反正共軍會戰死的不多，台灣也只會死幾千人」；鴿派的周志懷、黃靖則認為，和平統一仍是主軸，因為代價最小，武力解決才是最後選項。

「2019環球時報年會」8日在北京舉行，以「南海、台海是否會再起烽煙？」為主題的討論中，上海社科院高端智庫學術委員會主席黃仁偉認為，台灣九合一選舉後的政治版圖由綠變藍，對於民進黨來說，在2020總統大選前，會抓緊一切機會推動台獨，極可能會來一個台獨公投綁定大選。

民進黨掌權 不利兩岸形勢

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷也同意，2016年5月20日蔡英文總統上台後，大陸對台工作面臨的風險挑戰增多，明年的台海形勢將更加嚴峻，不能排除台海可能烽煙再起。原南京軍區副司令、中將王洪光警告，在陸美趨向新冷戰之際，「南海暗流湧動，台海是火山即將爆發」。

面對兩岸關係緊張，王洪光主張，「大陸有政治、外交、軍事、經濟等豐富資源，為什麼不主動出擊？」他甚至還說，解放軍在100個小時以內可以打下台灣，「我們的傷亡也就是百八十人，一個小地震的死傷規模，只要台灣不奮死抵抗，也就是死幾千人。」

解放軍出身的海洋安全與合作研究院院長戴旭也支持武統，「如果台海發生緊張，大陸沒有必要考慮太多，一旦機會送到面前，為什麼不主動把握？形勢緊張，反而會加速兩岸統一。」

不過，周志懷則認為，和平與武力是相輔相成的，和平統一是大陸的基本國策，今後長一段時間都不可能改變，「戰爭難，和平更難，如果用和平的方式解決台灣問題，那才是考驗中華民族的智慧」，不到最後關鍵時刻，武力統一恐怕不是大陸的首選。

鴿派提醒 武統代價不對等

北京語言大學學院教授暨國別和區域研究院學術院長黃靖提醒，應以最小的代價獲取最大的利益，以解放軍的實力要打台灣自然不在話下，「但是要看代價是多少，國際代價、硬實力代價、軟實力代價。隨著陸美戰略的轉化，台灣問題慢慢得到自然而然的解決，去打是不對的。」

(中國時報)