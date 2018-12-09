一帶一路戰略化 陸美恐迎新冷戰

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中國時報
／北京報導

自美國總統川普今年初掀起和大陸的貿易戰之後，加徵關稅、嚴懲中興、抓捕華為公主等一連串事件，令陸美關係呈現緊繃。中國國際問題研究院研究員楊希雨表示，當前陸美關係處在十字路口，處理不好將有進入新冷戰的風險。

「2019環球時報年會」8日在北京舉行，在「中美關係」為主題的討論中，楊希雨直指，當前兩國關係態勢處在1972年尼克森訪陸以來最糟糕的狀態。

楊希雨說，陸美關係40年來曾發生多次危機，有的危機比現在的更尖銳。1990年代美國封鎖大陸，部長級官員不能來往；後來發生激怒大陸民眾的南斯拉夫聯邦使館被炸事件與南海撞機事件，「為什麼現在陸美態勢比那時候還要危險呢？」楊希雨解釋，其中除了政治生態原因之外，還有雙方的實力結構的原因。

楊希雨表示，政治生態是指過去40年陸美雙方在處理所有尖銳與敏感問題時，都不約而同心照不宣，彼此都會努力控制，讓問題不要外溢，「但現在美國一個國內問題都能上升到中美關係最高層的問題，每一個矛盾都會政治化、戰略化，這是現在與過去中美關係非常不一樣的原因。」

楊希雨舉例，比如大陸推動「一帶一路」，美國非要說大陸搞全球地緣戰略。過去陸美貿易問題就單純是貿易問題，現在大陸把全面貿易摩擦變成陸美關係戰，上升為美國要打壓大陸的戰略圖謀。

楊希雨認為，陸美關係處在十字路口，十字路口的意思就是「新冷戰」。如果陸美雙方都把所有的問題戰略化、政治化，陸美將不可避免進入「新冷戰」。

大陸國防大學戰略研究所原所長、海軍少將楊毅也說，對陸美關係的前景感到憂慮，他認為兩國關係「處於非常關鍵且危險的十字路口，要做好持久作戰的準備」，總體來說陸美關係動盪將持續一段時間。

(中國時報)

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