孟晚舟天價保釋 法官未裁定

2018年12月09日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

華為財務總監、創辦人任正非的女兒孟晚舟，涉嫌違反美國對伊朗的制裁令。(影片取自Youtube)

大陸科技巨頭華為副董事長兼財務長孟晚舟1日在加拿大被捕，保釋聽證會於7日舉行，檢方指孟涉嫌透過總部設在香港的星通技術（Skycom Tec），串謀詐欺多家美國金融機構，從事違反對伊朗制裁的業務。辯方則開出約3.28億台幣天價保釋金等12項保釋條件，但法官未作出裁定，下周一（10日）將再開庭。

將審視理據10日再開庭

保釋聽證會在溫哥華的卑詩省最高法院舉行，孟晚舟身著綠色上衣和長褲出庭聆訊。加拿大檢察官在法庭上表示，孟被控詐欺等罪名，美國司法部今年8月向她發出逮捕令。若孟晚舟被引渡至美受審，每一項控罪的最高刑期是30年。

檢方稱，2009年至14年，華為涉嫌利用其「非官方子公司」星通在伊朗開展業務，違反美歐對伊制裁。孟晚舟隱瞞星通是華為子公司，誤導美國金融機構與之生意往來，從事與對伊制裁相牴觸的業務。檢方提到，2013年就有某家美國金融機被蒙騙而涉入，據悉指的就是匯豐控股（HSBC）。

據美媒報導，星通曾出售電信設備予伊朗通訊商MTN Irancell，而先前路透另指，2010年末星通曾試圖出售價值130萬歐元的惠普電腦設備，違反對伊制裁。星通的紀錄顯示，孟晚舟在2008年2月至2009年4月期間擔任公司董事。

孟願棄護照戴電子腳鐐

檢方指出，孟晚舟意識到遭調查後，便刻意避免赴美。他要求法庭拒絕保釋，理由包括孟晚舟很富裕，易棄保潛逃，且一旦被引渡至美受審，遭重判機率高，這也讓她有動機潛逃回大陸，而美、加與大陸間並無引渡協議。

孟晚舟的辯護律師則稱，孟的家族在溫哥華有房產，她每年會待上兩星期，她不會違反保釋令，因為那會令她的父親華為創辦人任正非及全大陸蒙羞。他也提及，現年46歲的孟有高血壓及睡眠窒息等健康問題，不宜長期被拘，還開出1400萬加元（約3.28億台幣）的天價保釋金、放棄大陸與香港護照及願戴上電子腳鐐等12項保釋條件。

引渡聽證會將分開舉行

律師另辯稱，美國對伊朗的制裁很複雜，涵蓋的是石油和能源領域，以及可能干擾通訊的技術領域，但華為和星通專注於民用電信服務，不是軍事設備。

最終，法官以需要時間審視保釋理據為由，諭令孟晚舟暫時還押，10日再開庭。決定孟是否會被引渡至美的「引渡聽證會」，將與保釋聽證會分開舉行。

(中國時報)