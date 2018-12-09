孟晚舟天價保釋 法官未裁定

華為公司財務長孟晚舟的保釋聽證會，7日在加拿大溫哥華的卑詩省最高法院舉行，受到媒體的廣泛關注，法院外架設了大批攝影機具。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導
華為財務總監、創辦人任正非的女兒孟晚舟，涉嫌違反美國對伊朗的制裁令。(影片取自Youtube)

大陸科技巨頭華為副董事長兼財務長孟晚舟1日在加拿大被捕，保釋聽證會於7日舉行，檢方指孟涉嫌透過總部設在香港的星通技術（Skycom Tec），串謀詐欺多家美國金融機構，從事違反對伊朗制裁的業務。辯方則開出約3.28億台幣天價保釋金等12項保釋條件，但法官未作出裁定，下周一（10日）將再開庭。

將審視理據10日再開庭

保釋聽證會在溫哥華的卑詩省最高法院舉行，孟晚舟身著綠色上衣和長褲出庭聆訊。加拿大檢察官在法庭上表示，孟被控詐欺等罪名，美國司法部今年8月向她發出逮捕令。若孟晚舟被引渡至美受審，每一項控罪的最高刑期是30年。

檢方稱，2009年至14年，華為涉嫌利用其「非官方子公司」星通在伊朗開展業務，違反美歐對伊制裁。孟晚舟隱瞞星通是華為子公司，誤導美國金融機構與之生意往來，從事與對伊制裁相牴觸的業務。檢方提到，2013年就有某家美國金融機被蒙騙而涉入，據悉指的就是匯豐控股（HSBC）。

據美媒報導，星通曾出售電信設備予伊朗通訊商MTN Irancell，而先前路透另指，2010年末星通曾試圖出售價值130萬歐元的惠普電腦設備，違反對伊制裁。星通的紀錄顯示，孟晚舟在2008年2月至2009年4月期間擔任公司董事。

孟願棄護照戴電子腳鐐

檢方指出，孟晚舟意識到遭調查後，便刻意避免赴美。他要求法庭拒絕保釋，理由包括孟晚舟很富裕，易棄保潛逃，且一旦被引渡至美受審，遭重判機率高，這也讓她有動機潛逃回大陸，而美、加與大陸間並無引渡協議。

孟晚舟的辯護律師則稱，孟的家族在溫哥華有房產，她每年會待上兩星期，她不會違反保釋令，因為那會令她的父親華為創辦人任正非及全大陸蒙羞。他也提及，現年46歲的孟有高血壓及睡眠窒息等健康問題，不宜長期被拘，還開出1400萬加元（約3.28億台幣）的天價保釋金、放棄大陸與香港護照及願戴上電子腳鐐等12項保釋條件。

引渡聽證會將分開舉行

律師另辯稱，美國對伊朗的制裁很複雜，涵蓋的是石油和能源領域，以及可能干擾通訊的技術領域，但華為和星通專注於民用電信服務，不是軍事設備。

最終，法官以需要時間審視保釋理據為由，諭令孟晚舟暫時還押，10日再開庭。決定孟是否會被引渡至美的「引渡聽證會」，將與保釋聽證會分開舉行。

(中國時報)

巴黎黃背心爆衝突 逾700人被逮 數千黃背心 穿越防線奔巴黎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。