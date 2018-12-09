數千黃背心 穿越防線奔巴黎

2018年12月09日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

一名示威者將一件黃背心送給一名維持秩序的鎮暴警察。（法新社）

「黃背心」示威！凱旋門成戰場 台生目睹暴動

儘管法國當局在首都巴黎部署特警、裝甲車等重兵，卻阻止不了「黃背心」示威群眾上街抗議。數千名示威者連夜搭乘大客車等運輸工具奔赴巴黎，就為了展現跟政府對抗到底的決心。

分析人士認為，法國近期的示威活動反映了中低收入階層在經濟不景氣、政府加稅背景下的困境和不滿，也再次凸顯法國作為高福利社會對觸及自身利益的改革缺乏共識。

法國總理菲力普在宣布調集警力赴全國各地維持治安時表示：「我們針對的不是示威者，而是破壞者。我們不希望他們為所欲為。」法國經濟部長勒梅爾日前宣布，抗議活動給法國批發業、零售業、酒店業等多個行業帶來明顯影響，營業額下降15％至40％不等。

抗議增加燃油稅只是黃背心示威的導火線，根本原因在於法國經濟持續不景氣、中低收入民眾購買力下降，生活負擔加重。分析家稱，大規模示威活動或進一步削弱馬克洪在法國民眾中的威信，增加其今後推進勞動力市場、清潔能源等改革難度，法國國內反對派也可能借機對其發難。

馬克洪執政一年多來，推進了一系列整體上削減民眾福利水平的改革措施，同時還取消 「巨富稅」、資產稅等，鼓勵法國人將目光從「分蛋糕」轉向「做蛋糕」。這些改革措施儘管長遠有利，但短期內勢必觸動一些階層的利益，導致民眾不滿增加，致使馬克洪的民意支持率下降。

不過，分析人士認為，馬克洪目前對內閣掌控力較強，其所在的共和國前進黨在法國國民議會的多數席位依然穩固，恐怕不會輕易放棄改革的大方向。

銳意改革的馬克洪在一波接一波的抗議聲中，在上調燃油稅問題上做出讓步。分析家指出，改革從來不是輕鬆的事，需要頂層設計的引領，也需要社會共識的廣泛支持。如何為改革培育土壤，有效推進改革，尚需馬克洪政府拿出政治智慧。

(中國時報)