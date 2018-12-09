陸美克制 防政治升級

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中國時報
／綜合報導

大陸華為公司全球財務長孟晚舟在加拿大被扣留，目前有許多問題依然沒有答案。陸美雙方政府顯然正竭力控制孟晚舟被扣的影響。

美國之音報導，很多人擔心孟案可能會破壞陸美貿易談判。分析家稱，截至目前美國總統川普及其行政當局對這個問題保持異常淡定，而川普在推特上就這個問題的克制令人驚訝。

越南傅爾布萊特大學研究中國問題的學者鮑爾丁說，從北京的角度來看，孟案是一種政治升級，川普政府看來明白這一點。他說，「我認為未來很重要的是他們（美國行政當局）說這屬於法律問題，並盡可能地努力把政治因素排除出去，不管這個案件具體有什麼問題。但即使這一事態發展，跟川普當局的任何人完全脫鉤，北京也會認為這是政治升級。」

《紐約時報》報導，孟案在大陸激起複雜情緒，部分大陸民眾鼓吹抵制美國產品，也有人十分緊張他們在美國的投資，在在顯示川普政府反制北京爭奪科技霸權的最新動作，充滿超乎尋常的政治味，在此同時，大陸國家主席習近平既要穩住陸美關係，又要鎮住軍方和保守勢力，面臨嚴峻考驗。

紐約市立大學政治科學和全球事務教授夏明說，孟案顯示川普的貿易團隊中有人知道如何利用厲害的招數教訓北京。他說，「這只是美國在跟中國打貿易戰眾多招數中的一招，目的是將所得最大化。我認為孟案應當從陸美貿易戰的大背景中來看。」

《華盛頓郵報》7日引述北京大學國際政治經濟研究中心主任王勇的分析說，孟案必定對陸美兩國政治互信產生負面影響，但北京政府應會謹慎處理，不讓衝擊擴大，破壞了雙方的貿易談判。

北京時政觀察家鄧聿文認為，大陸民間和政府內部保守勢力可能利用孟案，反對陸方在貿易談判讓步。他說，美國若拿華為開刀，大陸保守民族主義勢力和軍方將非常不滿，使北京更難和美國妥協。美國出這張牌短期可能獲益，但長期未必如此，因為大陸的改革派將更難發聲。

陸美雙方目前都表示相信上周末習川會達成的協議是一個好協議，希望協議會成功。孟案將如何發展，有待觀察。

(中國時報)

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