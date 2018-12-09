憂報復 思科禁員工赴陸

2018年12月09日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸華為財務長孟晚舟在加拿大被拘恐將引渡美國，陸美貿易戰益發緊張，美國跨國企業杯弓蛇影擔心遭大陸報復，人人自危共商對策，已開始重新考慮派遣管理階層前往大陸的安全性。美國科技巨頭思科集團更傳已劍及履及，限制員工赴大陸出差，以策安全。

路透社報導，新加坡6日有場非公開的美國公司安全會議，與會的有迪士尼、谷歌、臉書和PayPal等。首要話題是「華為公主」被拘後，在大陸的美國企業會遭到什麼報復。

報導指出，兩名了解會議內情的人士說，參加這次美國國務院海外安全諮詢委員會召集會議的一些美國大企業高層，擔心公司與主管會遭報復。其中一人轉述與會人士發言，他們的公司正考慮收縮非必要人員在大陸的旅行，並研究把在大陸舉行的會議轉到其他國家。不過，這些企業都拒絕發表評論。

多維新聞報導，有網友7日爆料，總部位於美國加州聖荷西的網際網路服務供應商思科，發出限制員工赴大陸出差的內部郵件，指出加拿大應美國要求拘留一名中國公民，在無必要的情況下，將禁止有美國背景的思科員工赴陸出差。但未經思科證實。

據報導，一名不願具名的美國說客表示，如果大陸採取同樣手段報復，美國高科技領域的高層，應該會感到害怕，「這非常嚴重」。

據悉，思科集團是網際網路解決方案的領先提供者，設備和軟體產品主要用於連接電腦網路系統，在全球很多國家思科與華為都有直接交手。2017年，華為在思科比較倚重的核心路由器市場占比超過思科，登上了全球市場龍頭寶座。

多維報導，針對在陸美企高管擔心成為陸方報復對象，大陸外交部發言人耿爽指出，陸方一貫依法保護在陸外國人的合法權益，當然他們在大陸也應該遵守大陸各項法律法規。

路透稱，華為創辦人任正非的女兒孟晚舟，是加拿大按照美國請求拘押；知情人士說，美國正在調查利用全球銀行系統繞過美國對伊朗的制裁的問題。

(中國時報)