提勒森批毫無紀律 川普嗆蠢得像石頭

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國前國務卿提勒森7日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時，毫不掩飾他和總統川普的惡劣關係，批評川普「毫無紀律」之外，更表示川普經常想打破法律底線，一次又一次想違反法律，被提勒森一次又一次勸阻。川普當然不甘示弱，隨即推文怒嗆被他在3月炒魷魚的前國務卿「蠢得像石頭」。

提勒森在節目中談及兩人的緊張關係時說：「我想有部分原因是我們有完全不同的做事方式，我們的價值觀不一樣。我需要對他說：『總統先生，我知道你想做什麼，但你不能這樣做，這是違法的，這是違反協議的。』然後他就非常沮喪。我想他當時已厭倦我每天提醒他不能做什麼，大概是這個原因，他愈來愈討厭我。」

川普數小時後推文怒回，指提勒森「沒有成為國務卿所需的心理質素」，又說：「他像石頭一樣愚蠢，我恨不得快點趕走他，他懶惰得要命，現在一切已改變，全國都士氣高昂。」

他也讚揚接替提勒森的蓬佩奧「做得很好」。

提勒森在出任國務卿前，是石油巨擘艾克森美孚的執行長，他說：「艾克森美孚有紀律、重視程序，要我為一個沒有紀律、不閱讀、不看簡報、不注意細節的人工作，是一次考驗。」

提勒森是最近一名遭川普開炮抨擊的前內閣成員。上月才去職的前司法部長塞申斯也因未擋下通俄門調查，而被川普痛批「十分懦弱」。

(中國時報)

憂報復 思科禁員工赴陸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。