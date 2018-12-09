提勒森批毫無紀律 川普嗆蠢得像石頭

2018年12月09日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國前國務卿提勒森7日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時，毫不掩飾他和總統川普的惡劣關係，批評川普「毫無紀律」之外，更表示川普經常想打破法律底線，一次又一次想違反法律，被提勒森一次又一次勸阻。川普當然不甘示弱，隨即推文怒嗆被他在3月炒魷魚的前國務卿「蠢得像石頭」。

提勒森在節目中談及兩人的緊張關係時說：「我想有部分原因是我們有完全不同的做事方式，我們的價值觀不一樣。我需要對他說：『總統先生，我知道你想做什麼，但你不能這樣做，這是違法的，這是違反協議的。』然後他就非常沮喪。我想他當時已厭倦我每天提醒他不能做什麼，大概是這個原因，他愈來愈討厭我。」

川普數小時後推文怒回，指提勒森「沒有成為國務卿所需的心理質素」，又說：「他像石頭一樣愚蠢，我恨不得快點趕走他，他懶惰得要命，現在一切已改變，全國都士氣高昂。」

他也讚揚接替提勒森的蓬佩奧「做得很好」。

提勒森在出任國務卿前，是石油巨擘艾克森美孚的執行長，他說：「艾克森美孚有紀律、重視程序，要我為一個沒有紀律、不閱讀、不看簡報、不注意細節的人工作，是一次考驗。」

提勒森是最近一名遭川普開炮抨擊的前內閣成員。上月才去職的前司法部長塞申斯也因未擋下通俄門調查，而被川普痛批「十分懦弱」。

(中國時報)