今年離世的動漫傳奇－漫威之父史丹．李

2018年12月09日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

傑克．科比被譽為史上最佳漫畫家，他與史丹．李聯手創造《驚奇四超人》、《綠巨人浩克》等知名漫威漫畫。（摘自http://indiatoday.in）

2004年6月，美漫編劇泰斗史丹．李於洛杉磯出席超級英雄電影《蜘蛛人2》首映會，擺出了蜘蛛人招牌動作。（美聯社）

美漫編劇泰斗史丹．李（Stan Lee）11月12日過世，享壽95歲，全球漫威迷一片哀悽，眾星也紛紛發文致意，悼念這位屢創好萊塢紀錄的傳奇人物。不過在一片頌揚聲中，也有人開始省思，早他24年辭世的搭檔傑克．科比（Jack Kirby），對漫威的貢獻是否被低估？

超級英雄 常有他童年影子

美國漫威（Marvel）漫畫前發行人史丹．李曾打造《蜘蛛人》、《綠巨人浩克》、《雷神索爾》、《鋼鐵人》等經典角色，引領美國漫畫進入全新時代，李因此被譽為「漫威漫畫教父」，乃至「超級英雄之父」。近年漫威系列超級英雄電影火紅，許多片中也常看到李以幽默形象「亂入」，成為影迷期待的「彩蛋」角色。

1939年史丹．李高中畢業後，進入堂姊夫創辦的「及時漫畫」（Timely Comics）工作，開始展露才華，當時他創作的每個英雄都出身平凡，甚至是「魯蛇」、「阿宅」，這些人物都帶有他童年的影子。

1961年，「及時漫畫」成為了漫威漫畫，開始引進許多新的超級英雄角色。李首先與傑克．科比聯手創造《驚奇四超人》，又陸續合作《綠巨人浩克》、《雷神索爾》、《黑豹》、《鋼鐵人》、《X戰警》及《復仇者聯盟》等，他另與史蒂夫·迪特科（Steve Ditko）共同創造《奇異博士》、《蜘蛛人》等超級英雄。李的漫畫作品都包含複雜而自然的人性化角色。後來，他也著手領導漫威漫畫，從出版社小部門轉型為大型多媒體公司。

才華獨具 台詞很有穿透性

李的搭檔科比則是業界公認的史上最佳漫畫家，有「國王」（The King）稱號。科比曾在「艾斯納–伊格工作室」（Eisner and Iger Studio）待過。該工作室共同創辦人威爾．艾斯納（Will Eisner）更有「美國漫畫教父」之稱，去年同為科比與艾斯納的百歲冥誕。

早在1940年，科比與搭檔喬·西蒙（Joe Simon）就為漫威的前身創作了知名的《美國隊長》。後來科比幾乎參與創作了漫威的所有角色，既有英雄又有反派。有人甚至說，史丹．李與科比合作的角色都是科比創造的，李只是負責編寫漫畫中的對話。但李愛自吹自擂，喜好鎂光燈的追逐，儼然成了漫威代言人。

史丹．李確是深諳市場需求的文化商人，但後來科比受夠了，1970年，科比為了版權問題同李鬧翻，轉投漫威死對頭DC漫畫公司。科比在DC漫畫中便創造了諷刺李的角色「funky flashman」，此角色被描繪成一個自抬身價的騙徒，總把功勞往自身上攬。

搭檔科比 像藍儂與麥卡尼

不過，若說科比透過畫筆講述了故事，而李「只是」編寫對話，這也不公允。李本身確實才華獨具，每每能夠用一句台詞便抓住漫畫中的氛圍及人物精髓，例如「能力越強，責任越大」（《蜘蛛人》中班叔叔臨死前叮嚀主角的最經典台詞）。

因而，有人形容李與科比就如同《披頭四》樂團中的「藍儂–麥卡尼（Lennon－McCartney）」創作組合，歷史地位及貢獻應該是平起平坐。在《披頭四》中，藍儂與麥卡尼的風格互相矛盾，音樂上卻又彼此互補，因此才能夠互相激勵寫出更好的歌。對超級英雄漫畫來說，李與科比均堪稱是突破界限的天才。

(中國時報)