威爾‧文頓定義了黏土動畫

2018年12月09日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

您或許沒聽過威爾．文頓（Will Vinton）這個名字，但如果是在1980、90年代電視陪伴長大的人，鐵定看過他的作品，現在大家所熟知的M&M巧克力豆卡通形象和「加州葡萄乾樂團」就是，已故流行樂天王麥可．傑克森的音樂電影《月球漫步》中的動畫製作，也是他主導的。而美國奧勒岡州波特蘭市之所以能成為動畫重鎮，他的貢獻尤大。

高第作品啟蒙 踏進黏土世界

美國鬼才導演魏斯．安德森今年以定格動畫電影《犬之島》（Isle of Dogs）再獲好評，該片手工製作多達1000組動畫偶，包括500隻造型各異、各有特色的狗狗，透過13萬張照片，創造出了擬真的動作。而其製作設計師保羅．哈洛德（Paul Harrod），相當於統領電影視覺的大腦，就是「威爾．文頓工作室」資深藝術總監出身。

定格動畫（又名逐幀動畫，Stop Motion）製作起來最難的之一是黏土動畫，而威爾．文頓對這些技術的發展貢獻卓著，為黏土動畫界的第一把手，有「黏土動畫之父」稱譽。10月4日，文頓因多發性骨髓瘤於波特蘭辭世，享壽70歲。

榮獲奧斯卡獎 作品一炮而紅

大學時代，文頓最沉迷西班牙「建築鬼才」高第的作品。高第的作品流線元素豐富，要製作類似風格的建築模型，不能用普通的硬卡紙等材質，於是文頓選擇了黏土來製作，就這樣踏入了黏土世界。

後來文頓結識戰友鮑伯．加丁納（Bob Gardiner），兩人開始利用黏土來製作動畫。1973年，兩人投入了短片《周一閉館》（Closed Mondays）的製作，短短8分鐘，裡面整整有1萬1520個鏡頭，每一幀都需要調整一次黏土人物，最後耗時18個月完成。1975年兩人以該作在榮獲奧斯卡最佳動畫短片獎，一炮而紅。

文頓隨後在波特蘭成立獨立工作室，並於70年代末期拍攝了《補鞋匠馬丁》、《李伯大夢》及《小王子》等文學改編的動畫短片三部曲。1976年，文頓註冊了「黏土動畫」（Claymation）一詞，正式為這門新興藝術訂下正式名稱。

設獨立工作室 完成多部巨作

1985年，《馬克．吐溫歷險記》問世。文頓引領工作室人員，足足花了三年半時間、使用了24噸黏土，才完成這部史上首部全黏土動畫長片。同一年，文頓受迪士尼之邀，參與特效製作的《天魔歷險》（Return to Oz）也正式上映，並獲得奧斯卡視覺效果獎提名。

文頓之後還主導了麥可．傑克森的音樂電影《月球漫步》（Moonwalker, 1988）中的黏土動畫製作。此外也接了不少廣告案子，包括現在大家所熟知的M&M巧克力豆卡通人物，以及虛擬樂團「加州葡萄乾」（The California Raisins）等標誌性廣告角色。

但是2002年，威爾．文頓工作室卻陷入財務困難，工作室最大股東、耐吉集團創辦人菲爾．奈特（Phil Knight）決定把文頓踢走，2005年該工作室更名「萊卡娛樂」，並躋身好萊塢定格動畫新貴，文頓則另成立了「文頓娛樂」。

(中國時報)