《櫻桃小丸子》滿足對家的想像

2018年12月09日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

日本長青國民動漫《櫻桃小丸子》的作者櫻桃子（本名三浦美紀）8月15日因乳癌病逝。櫻桃子曾坦言，小丸子幾乎是自己的影子，但漫畫中那個平凡又溫馨的三代同堂，雖然滿足了我們對家的想像，卻隱藏著一道暗黑真相，櫻桃子便是借助漫畫世界，來彌補殘酷現實的缺憾。

小丸子的不完美 讓她受歡迎

漫畫中，以「鋸齒劉海」為標誌的小丸子純真可愛，總是樂觀且隨性，同時孝順長輩，又珍惜朋友，雖然只是小學生，但總是裝小大人說出人生道理。跟其他孩子相比，小丸子也沒有特別出色，甚至不時發洩著小情緒，但小丸子的「不完美」正是我們喜歡她的原因，因為她是我們每一個人。

《櫻桃小丸子》以其劇情逗趣、貼近生活，擄獲老中青三代粉絲的心，風靡逾30年。它之所以能獲得如此人氣，與作者櫻桃子以自身童年為藍本，將真實生活經歷融入作品中也有很大關係。其中有意思的是，以櫻桃子的真實同學為原型創作的小丸子同班同學，有不少真人身分在近年得到曝光。

同班同學原型 多取材身邊人

比如其中角色「濱崎」，是櫻桃子以她的同班同學濱崎憲孝為藍本創作。11月16日，櫻桃子的告別式在東京舉行，不少摯友及粉絲到場追思，濱崎憲孝亦現身，他感激好友將他創作成動畫角色，還應記者要求，擺出「濱崎同學」的招牌表情。

《櫻桃小丸子》陸港台地區代理王友良認識櫻桃子接近10年，他接受BBC中文網採訪時形容，櫻桃子的為人是小丸子的「倒影」，動作與說話方式都跟小丸子差不多。「我記得有一次我說日文說錯了，她笑彎腰的給人的感覺，跟小丸子在動畫裏的動作差不多。」

在漫畫後記中櫻桃子也曾坦言，小丸子幾乎是自己的影子。然而，現實裡的櫻桃子並不如小丸子般幸福順遂，但她從未把自身的苦痛挫折，成年後離婚又結婚，生兒育女這些細節畫進漫畫中。因為她希望畫出一部讓大家能樂在其中的作品。

刻畫溫馨家庭 彌補人生缺憾

櫻桃子逝世後就被翻出來，原來漫畫中的家庭生活看似幸福美滿，卻與現實狀態差很大。當中「友藏」爺爺一副超萌模樣，最寵愛小丸子。但櫻桃子透露她現實中的爺爺，其實性格很惡劣，不但會偷家人儲蓄，還欺負媳婦，偷看孫女洗澡，全家都不喜歡爺爺，而當爺爺過世時，全家沒有為他流下一滴眼淚，姐姐甚至形容爺爺遺容跟挪威畫家孟克的《吶喊》表情很像，還忍不住笑出聲來。

櫻桃子因在散文集自揭婚姻破裂、爺爺真面目，而被粉絲大罵破壞了大眾的美好想像。對此，她坦言，《櫻桃小丸子》中幸福美好的樣子，隱含著自己對理想家庭的嚮往，尤其是「理想爺爺」的模樣，創造該角色也是希望彌補自己心中的缺憾。

(中國時報)