整隻去骨 定量供應尚新鮮

2018年12月09日 04:10 中國時報 潘建志 ）

屏東萬丹的蔡嘉義火雞肉飯，加上老闆娘特製的油蔥酥，吃起來香氣十足。（潘建志攝）

位於屏東萬丹的「蔡嘉義火雞肉飯」，雞肉肉質鮮嫩，醬汁不油膩不死鹹，飯裡還加上老闆娘特製的油蔥酥，香氣十足，好滋味讓不少顧客利用假日，遠從屏東市、東港等地前來大飽口福。

蔡銘家和陳麗玉夫妻10多年前為照顧生病的老人家，辭去工廠工作，想自行創業，遠赴彰化向親戚學做火雞肉飯，返回屏東在許多地方開店都做不久，直到回到故鄉萬丹後，生意才穩定下來。

由於中部的火雞肉飯口味較重鹹，2人花了好幾個月調整改進，才成功研發出符合南部鄉親的口味，店內醬汁以醬油加黑胡椒為基底，再加入其他獨門配方，即使加太多汁也不至於過鹹。

火雞肉則長期和嘉義的雞場合作，先拆解整隻雞後拿掉骨頭，再以機器切成絲，相當費工，一天賣的量控制在1隻火雞的肉量，確保每天賣的都是當天新鮮火雞肉，讓客人吃到最棒的料理。

蔡銘家說，店內其他料理如雞翅、下水湯等也全用火雞，不用一般的雞肉充數，保證顧客吃到的絕對是「火雞全餐」，目前包括兒子、女兒、孫女一家都在店裡工作，一家人也因這家店感情更好更融洽。

地址：屏東縣萬丹鄉萬丹路一段298號

電話：（08）7772918

營業時間：上午10點至下午2點、下午4點至晚間8點，周日公休

售價：火雞肉飯大碗40元、小碗30元，火雞肉便當60元

(中國時報)