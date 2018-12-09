10小時悶蒸 肉質清爽不柴

2018年12月09日 04:10 中國時報 呂妍庭 ）

嘉義縣朴子市在地經營20多年的「阿榮火雞肉飯」，標榜整隻火雞入鍋悶蒸10小時，完整保留火雞鮮甜肉質，搭配特調醬汁和酸菜，清爽不油膩的口感，讓人齒頰留香，在嘉義兵家必爭之地，名列指定「必光顧」的雞肉飯店家。

「阿榮火雞肉飯」老闆陳宗榮退伍前，原參加在職訓練學西點烘焙，打算開麵包店糊口，事後發現賣小吃的成本只要烘焙坊6分之1，加上表哥在嘉義市賣火雞肉飯，決定另闢戰場，學成後返鄉賣火雞肉飯，一賣20多年，成為家喻戶曉的名店。

陳宗榮說，提味用的油或醬汁，各家作法大同小異，唯獨肉質無可取代，與一般店家以1小時煮熟火雞，他改用10小時蒸熟方式處理，就算剛從冰箱拿出來，或在室溫下多擺一些時間，口感幾乎沒變，且在未添加任何調味料下，肉質清爽、鮮甜，即使是雞胸肉，肉汁依舊飽滿不乾柴。

因為賣火雞肉飯，陳宗榮長期研究火雞生態，還請人在店面創作火雞生態的交趾陶，成為另類招牌，多年前甚至在店舖前空地養火雞，現因空地蓋起房子，陳宗榮轉而把火雞養在住家旁的角落。

「阿榮火雞肉飯」還有一大特色，就是1人吃3碗以上，只算3碗的錢，陳宗榮說，因店址位在學區，考量國高中生食慾較好，但不一定有錢，才會推出「不怕人家吃」的優惠，曾有人獨吃12碗飯，紀錄至今無人打破。

地址：嘉義縣朴子市文明路99號

電話：（05）3703553

營業時間：上午9點半至晚間7點，每月15日及月底最後2天公休

售價：火雞肉飯30元

(中國時報)