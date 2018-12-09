刈包吉愛心不斷 續攤寒士宴

2018年12月09日 04:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

高齡79歲的「刈包吉」廖榮吉長達33年替萬華區街友在除夕年前舉辦寒士宴，去年底因堅持繼續辦街友宴遭兒子反對，2人爆發流血衝突，最後決定停辦。但刈包吉8日受訪時強調，自己還沒死，明年的愛心街友宴仍會繼續舉辦。

不辜負街友 撩下去續辦

廖榮吉說，33年前首次舉辦寒士宴以來，自己都會負擔3分之1的費用，剩下3分之2則靠熱心人士資助，但這幾年景氣不好，資助也開始減少，他不久前摔倒手術開刀後，身體狀況大不如前，有時會想「乾脆不要辦好了」，但又覺得這是街友滿心期待一整年的大餐，最後又「撩下去」舉辦。

例如今年初寒士宴首次移師新北市土城，一辦就是4天，掐指一算，負責辦桌的臨時工要60人，工資需30萬元，另外辦桌、搭棚以及食材等，初估也要300多萬，一場寒士宴辦下來得耗資500萬。

因此，明年雖會繼續舉辦，廖榮吉也「誠徵」接棒者，若有人願意接班，頭2年願意帶著接班人做；不過，至今仍沒有找到有意願的人。

廖榮吉也說，目前他雖已退休，但還有在山區種菜、水果、養魚及養蜂，勉強能為街友舉辦寒士宴，但是如果有民眾熱心想資助的，還是可以打「0934-006-093」跟他聯絡，讓這樣的好事不要中斷。

誠徵接班人 好事傳下去

廖榮吉感慨地說，從寒士宴看見人間百態以及世間冷暖，有的街友看到食物一來就拚命搶食，完全不顧別人，但有些人則是拉著朋友默默坐在一旁享用食物，同樣是街友卻展現不一樣的做法，讓他看見自私與溫暖。

(中國時報)