瘋搶10元高麗菜 農友心淌血

2018年12月09日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

全台高麗菜價格崩盤，雲林已有百餘公頃申請耕鋤，苗栗縣公館鄉也出現菜賤傷農，推出1顆10元含淚拋售，8日一早湧入數百民眾搶收約8000顆高麗菜，不少全家總動員滿載4、50顆回家，15分鐘被搶收一空，許多晚到民眾向隅，民眾開心、菜農卻心情沉重，悲喜兩樣情。

結帳時大排長龍

林姓菜農在苗栗縣公館鄉福星村栽種面積2分多地的高麗菜，由於近來全台產量過剩致價格崩盤，但高麗菜已進入採收期，若像雲林耕鋤則血本無歸，因為苗栗未補助，不得已開放民眾自由採收，1顆10元。

5、600名公館及鄰近鄉鎮市的民眾一早湧入菜園，鐮刀、菜刀、水果刀紛紛出籠，準備各顯神通，未到開放時間，民眾早已圍滿菜園周邊，菜農還不斷高分貝宣導請民眾不要提前入園，採收時也務必注意安全。

林姓菜農8點半準時開放採收，民眾紛紛將搶收高麗菜放進形形色色的容器，合力抬出菜園，連結帳時都大排長龍，把農路也擠得水洩不通，8000顆高麗菜不到15分鐘就被搶收一空。

菜農嘆血本無歸

有部分只晚到10幾分鐘就向隅，眼看大家人手1袋或數袋高麗菜，無奈地說，本想來湊熱鬧、體驗田園樂趣。有些全家總動員，採收20到40多顆不等的高麗菜，他們說，多數要自己食用的，小部分可以送給親友分享。

「差多了！」被問到這樣是否夠成本時，菜農感嘆：「怎麼可能，還差一大截！」沉重的心情和滿載而歸的民眾，大相逕庭，血本無歸的感嘆溢於言表。

(中國時報)