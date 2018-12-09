PIKO太郎逛花博 與龍共舞

2018年12月09日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中花博的日本宣傳大使PIKO太郎，8日在台中市長林佳龍陪同下參訪花博后里森林園區，兩人在「聆聽花開的聲音」機械花球前大跳《PPAP》，PIKO太郎大讚花博，表示將持續邀日本及各國旅客踴躍來台中參觀。

以《PPAP》一曲紅遍全世界的日本搞笑歌手PIKO太郎，8日參觀機械花時，策展團隊豪華朗機工特別播放問候語及洗腦神曲《PPAP》，讓PIKO太郎十分驚喜，立刻隨著節奏跳起舞來，林佳龍也跟著手舞足蹈，兩人同框起舞，非常逗趣，吸引大批遊客圍觀，紛紛拿起相機捕捉明星風采。

聆聽花開 令人驚豔

PIKO太郎高度讚賞花博，他表示，「聆聽花開的聲音」完全聽不到機械聲音，外觀猶如一朵真正的花，有機會也看想夜間景色。林佳龍當場表示，將提供直播影片。一路上PIKO太郎展現親民風格，不斷與民眾揮手、比愛心手勢互動。

林佳龍指出，今年6月前往日本東京宣傳花博，邀請PIKO太郎在花博期間來到台中玩，感謝他赴約與民同樂，期望透過他在國際上的知名度與影響力，將台中花博的精神傳達出去，吸引更多日本遊客來共襄盛舉。

贊同理念 吸引日客

PIKO太郎說，花博精神十分符合永續發展SDGs（Sustainable Development Goals）理念，他身為花博日本宣傳大使，會持續鼓勵日本及全球民眾把握機會來台參觀花博。

為感謝PIKO太郎擔任台中花博宣傳大使，市府也安排吉祥物歐米馬陪同跳舞表演，並致贈大型絨毛玩偶，林佳龍則贈送花博領帶給PIKO太郎作紀念。

(中國時報)