屏副縣長吳麗雪等3人 獲紫絲帶獎

2018年12月09日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

投入婦女保護及倡議社會工作不遺餘力的屏東縣副縣長吳麗雪，在今年象徵保護服務工作最高榮譽的「紫絲帶獎」中，獲得評審一致認同，獲頒特別貢獻獎，消息傳回縣府，社工們都直呼實至名歸。

反暴力 讓改變成真

衛生福利部自2014年起參照國際紫絲帶運動象徵「反暴力」精神，設置「紫絲帶獎」，希望透過表揚傑出人才、分享成功經驗等方式，給予支持與鼓勵；藉此也讓社會大眾了解暴力對社會所帶來的影響，並關注暴力議題嚴重性，喚起社會意識，致力於終止任何形式的暴力。

早期受到職工青年修女啟蒙的吳麗雪，投入婦女保護等工作，曾任高雄縣社會處長、屏東縣社會處長，一路帶領同事走過人身安全三法，她強調社會工作倡導不是紙上談兵，而是藉由眾人力量讓改變成真，過程中有挫折有協商，也肩負落實執行的使命。

勉婦女 盡量要工作

不斷勉勵婦女經濟自主是重要指標之一，在很多場合她都曾說過，若非不得以下，盡量維持職場工作，期待婦女不要因中斷職業身分而落入老年貧窮的循環，因此吳麗雪在擔任副縣長任內，推動多項友善支持婦女及支持家庭政策，成為婦幼最穩固靠山。

此屆屏東獲獎的還包括全台唯一新銳獎得主屏縣府社會處家庭福利服務中心社工員李佩容，及獲得保護性業務資深優良獎的家扶社工督導黃淑玲。

(中國時報)