侯友宜談小內閣「一切為市民」

2018年12月09日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

準新北市長侯友宜8日上午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，向媽祖及觀世音菩薩還願。媒體持續關注小內閣名單，對此，侯友宜強調，時間到了就會公布，要尋找實事求是、穩健務實的團隊，並所謂沒有朱立倫、侯友宜團隊，只有市民團隊。

侯友宜表示，人事案會讓市民有感，人事布局依據自己以往在第一線的經驗，力求穩健務實、實事求是、認真打拚、講求團隊，這陣子都在思考，那些人最適合放在那些位置，實事求是為市民做事。

針對人選，侯友宜也強調，團隊是要為市民做事，不是個人的亮眼，只要團隊認真做事、實事求是就是亮眼的，努力把一件事情做到好；已經有一定想法，時間到了會公布，「擔心的問題由我來擔心，不用替我煩惱這麼多啦。」

侯友宜提到，自己做事情非常清楚，沒有所謂的朱立倫團隊、侯友宜團隊，只有一個「市民團隊」，一切以市民所要的全力以赴。

侯友宜說，12月25日才接任，這段時間把人事思考更加周全，至於何時領取當選證書，侯說，完全依據新北市選委會的安排，接到通知後就會前往領取。

侯友宜12月1日至7日均無公開行程，媒體追問這段時間是否前往大陸或日本，對此，侯友宜笑而不答。侯表示，選戰之後讓身體疲勞恢復，再度為市民衝刺。

另外，前行政院長蘇貞昌可能回鍋接任行政院長，侯友宜表示，自己看媒體報導才得知，若如此人生也滿有意思的，蘇當行政院長、自己列席行政院會，和蘇真的有人生的不解之緣。

(中國時報)