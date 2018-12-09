長庚最小巴掌仙子 成萌娃兒

2018年12月09日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

蔡明秀去年意外懷上第三胎，卻因工作繁忙出血急安胎住院2周，仍在22周、兒子僅400克時分娩，聽聞存活率僅8％、看到小小身軀插滿管線，屢屢讓她淚流滿面，所幸Q寶很爭氣，不但沒有早產兒的後遺症，成長進度甚至屢屢超前，創下林口長庚最小存活的「巴掌仙子」，8日「回娘家」已是萌娃兒，護理師送上「早產兒之光」紅布條，祝Q寶順利長大。

37歲的蔡明秀曾足月生下2名體重都破3000克的女娃兒，還因都不會陣痛、15分鐘就「擠」出來，讓親友大讚「很適合生小孩」。

去年意外懷上第三胎Q寶的她，卻突然在20周時出血、強烈宮縮，住院安胎2周後，突然感到腰痠，醫師內診驚見男嬰已到子宮頸，1分鐘後，才22周、僅400克的Q寶就誕生了。

蔡明秀回憶，醫師告知Q寶存活率幾乎是零時，她猶如青天霹靂，覺得「這是什麼八點檔劇情」，看著兒子全身插滿密密麻麻管子、皮膚因治療出現傷口和瘀青，她卻只能隔著保溫箱喊話，數度淚崩，坐月子期間更害怕接到醫院電話，所幸Q寶很爭氣，第110天首次抱到Q寶時興奮到整晚睡不著覺，第198天就達3390克，順利在母親節前一天出院返家。

蔡明秀笑說，Q寶甚至比前兩個姊姊還好照顧，若以2月24日預產期開始算，Q寶的矯正年齡才9個多月，翻身、爬行、站立等發展都超越足月兒，讓她非常欣慰，也感謝長庚醫療團隊的照顧、教導，成為她最強後盾。

林口長庚新生兒加護病房主任江明洲說，早產兒約占8至9％，長庚平均一年約有800個早產兒、出生不到1500克者約有250個，往往因器官發展不全造成孩子一生的陰影，Q寶透過雙主治醫師和醫療團隊24小時照顧，不但順利長大，還進度超前，創下長庚最小存活的「巴掌仙子」，醫護都感到與有榮焉。

(中國時報)