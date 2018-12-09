太平村新亮點 一抹紅趣吸睛

2018年12月09日 04:10 中國時報 張亦惠／嘉縣報導

嘉義縣梅山鄉太平村8日舉行藝術創作空間意象發表會，在太平雲梯步道出口，由在地藝術家王文志用不鏽鋼、鋁為主要材質融入編織藝術、拼貼，以茶葉一心二葉的3片葉子為意象創作的《一抹紅趣》，成吸睛亮點。太平村長嚴清雅表示，未來要將太平打造成一個大的生態博物館，讓太平「處處是景點」，吸引更多遊客。

王文志是梅山長大的在地藝術家，《一抹紅趣》以編織手法結合馬賽克創作，以不鏽鋼、鋁、水泥等永久性材質建造，將茶葉造型融入自然景觀，充分展現梅山特色。

王文志表示，這件藝術品在工法上有一定難度，從設計到完工花了近1年的時間，將以前的舊空間變成藝術品，引用老子道德經中「一生二，二生三，三生萬物」的概念，希望可以讓社區有更好的發展。

太平村昨天舉行《一抹紅趣》發表會，故宮院長陳其南、畫家黃照芳等藝術界人士及水保局長李鎮洋皆與會，現場布置茶席，相當有典雅的氣氛。

嚴清雅表示，11月1日太平雲梯由太平社區自主營運後，假日遊客數增加，感謝水保局的支持跟經費，而有了《一抹紅趣》這個藝術空間，未來也預計在附近打造柴窯，遊客可以做陶藝及茶藝體驗，讓太平除了有雲梯外，還有富在地特色的藝文空間跟體驗活動。

(中國時報)