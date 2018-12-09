耶誕惜食分享節 NG蔬果不浪費

2018年12月09日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

第4屆耶誕惜食分享節8日下午在板橋站前廣場舉辦，現場16個關注惜食議題的團隊共同擺攤，提供NG蔬果料理展售和DIY體驗，新北市長朱立倫也親自到場烹煮由高麗菜、洋蔥、番茄高湯組成的「惜食濃湯」，並發送給現場民眾，一起邀請民眾將NG蔬果變成美味料理，響應惜食精神。

朱立倫表示，只要有創意，NG的蔬果也可以煮出美食，耶誕惜食分享節希望透過學校、大眾，一起重視NG蔬果，新北市每個月都有約7公噸的NG蔬果，提供給老人共餐、弱勢團體供餐，希望未來能有更多，讓大家享用美食，珍惜食物。

耶誕惜食分享節現場也免費發放500顆產地直銷的高麗菜，吸引民眾大排長龍搶領。

朱立倫說，高麗菜近期因盛產導致產地價格大跌，1公斤只剩4元，實在慘不忍睹，為了避免生產過剩的高麗菜被農友丟棄，新北市以每公斤10元的價格向農民購買400公噸高麗菜，讓農民享有利潤，也讓民眾一起來多吃健康的高麗菜。

「Cafe Chat Leopard豹紋喵喵」今年加入「惜食分享餐廳」行列，老闆林志豪原本是工程師，因對甜點的熱愛而創辦甜點工作室，並使用新北市農夫市集的有機友善食材融入製程，林志豪說，他發現農友會留下客人不願購買的NG蔬果，他便開始用NG蔬果創作甜點，讓好的食材彰顯價值。

(中國時報)