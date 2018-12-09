飲食搭配治療 林心笛戰勝腦癌

旺旺中時生活講堂健康系列講座，常景生技林心笛博士提醒癌友平時注意飲食的重要。（陳信翰攝）

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中國時報
林周義／台北報導

今年60歲的林心笛博士，原在日本從商，經常熬夜、應酬，作息和飲食都不健康，2000年的某天，在飯店產生幻覺，甚至失去知覺倒在浴缸中。之後回台就醫，兜兜轉轉後才確診罹患了腦癌，腦中長了5公分大的腫瘤，由於壓迫到血管，開刀後左半邊癱瘓，當時醫師告訴她，只剩下6個月的壽命，但她靠著餐餐吃五色蔬菜，配合醫師的治療重拾健康，提醒癌友平時注重飲食的重要。

本報昨日舉辦中時生活講堂健康講座，邀請常景生技公司董事長林心笛博士到場分享自身的抗癌故事，獲得在場民眾熱烈迴響。

林心笛說，自己癱瘓後，不僅顏面神經麻痺，左手、左腳也都難以動彈，只能攝取流質食品。後來因緣際會，遇見了一位罹患肝癌的朋友，靠著調整飲食，餐餐吃蔬菜湯，結果抗癌成功。由於西藥副作用多，且自己經常便秘，因而抱著嘗試的心態，開始也攝取五色蔬菜，並配合醫師治療，沒想到一段時間後，腫瘤卻消失不見，回診時，醫師也感到驚訝。

林心笛指出，五色蔬菜的五色，分別是綠色、紅色、黃色、白色及黑色，不同顏色可針對身體各個部位進行調養，綠色蔬菜如蘿蔔葉，可保護肝、膽；紅色蔬菜如蘿蔔，可保護心臟、小腸；黃色蔬菜如牛蒡，可保護脾、胃；白色蔬菜如白蘿蔔，可保護肺部、大腸；黑色蔬菜如日曬香菇，則可保護膀胱、腎臟。

餐餐喝蔬菜湯的林心笛，康復後甚至跑到醫院，免費把蔬菜湯贈送給病人，賺的錢不多，只盼為他人找回健康，也因為成功抗癌，創立了常景生技公司，希望幫助更多癌友找回生命的希望。

(中國時報)

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