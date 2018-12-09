永康社福中心 社區好厝邊

2018年12月09日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市社會局爭取前瞻計畫經費增設的永康區社福中心8日正式啟用，社會局長劉淑惠及多位地方代表拼貼出「幸福安全列車」，象徵將共同建構以「家庭為中心、社區為基石」的社會安全網，現場還邀請300位社區親子進行闖關互動，認識永康社褔中心的服務內容及設施。

劉淑惠指出，永康社褔服中心原本只是單純的辦公空間，透過中央前瞻經費整修後，原有空間增設適合親子的友善互動空間，像親子廚房、閱讀及遊戲區、多功能教室、哺集乳室及實物銀行等空間，除原本服務弱勢個案與家庭外，也主動走入社區、擴充服務範圍，提升服務廣度與效能。

劉淑惠還說，全市每個社福中心都配置專業的督導和社工，提供各類弱勢、高風險兒少家庭及一般社區民眾的社區服務，目的是希望每個中心都能像是一個小型的社會局，透過福利服務的單一窗口，就近即時發揮預防性、支持性的功能，成為社區中的「好厝邊」。

劉淑惠強調，目前台南市已建置完成9處社褔中心，分別為：新營、北門、善化、玉井、新豐、東區、安平、安南及永康區等，預計明年將再新增麻豆、南區，2020年新增北區，達到全市設置12處社福中心的目標，期待在各社褔中心的連結下，以公私網絡單位的力量，讓社會褔利的服務更即時、品質更到位，落實社會安全網的推動。

活動現場還安排太鼓隊、舞蹈及魔術師的精彩表演，在地里長及社區關懷據點志工也貼心準備湯圓供民眾享用，社會局家防中心等網絡單位更舉行親子互動闖關遊戲，讓民眾除了闖關拿獎品外，並趁機認識在地資源。

(中國時報)