台東中小學師生陶藝展 縣長驚豔

台東縣長黃健庭參加中小學師生陶藝教學成果展。（楊漢聲翻攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣政府教育處舉行中小學師生陶藝教學成果展覽會，自8日起至108年1月3日在誠品台東故事館2樓藝文空間展出，台東縣長黃健庭也特別前往參觀，對於學生的作品相當驚豔，希望未來能為台東培育聞名全球的藝術人才。

這次展覽參展單位包含台東縣內參與107學年度藝術深耕，陶藝課程計畫共52所國民中小學，從所有作品中選出近200件優秀師生作品盛大展出，歡迎鄉親及各校前往欣賞。

主持揭展儀式的黃健庭除了頒獎給優良陶藝作品的作者外，3位得獎者也上台分享創作過程與喜悅，黃健庭致詞時表示，縣府推動教育處陶藝教學計畫已經是第6年，陶藝就是創作者將自己的構思想法展現在作品上，台東地處偏鄉，藝文師資與資源尋覓不易，教育處正在做的，是一個充滿創造性與行動力的計畫。

黃健庭表示，從他任內開辦至今已累積5屆成果展現在大家面前，讓我們看見許多令人驚艷的陶藝作品和這幾年參與師生的學習成長。我們期待這個陶藝教學計畫能持續下去，未來能為台東孕育誕生像畢卡索一樣的藝術巨星。

黃健庭縣長在參觀後特別提到，陶藝可以讓小朋友陶冶身心，是一種穩定的訓練，黃健庭縣長對於眾多師生的陶藝作品感到驚豔，許多作品的細膩度以及美感甚至都已達專業程度，期盼陶藝能讓台東的學生、教師有更好的美感。

(中國時報)

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