小小畢卡索 東安弱勢童展創意

排灣族學生高敔。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

平鎮區東安國小在市立圖書館平鎮分館舉辦「小小畢卡索畫展」，校內2個繪畫專班共60名孩子展現創意，過半是弱勢兒童，希望讓孩子展現創意、快樂學習。不少觀眾見到孩子的創作，更驚奇連連。

校長黃木姻表示，萬昌公益信託7年前開始補助東安國小成立繪畫專班，並要求過半數需是弱勢兒童。她說，弱勢兒童因為缺乏資源，對繪畫有天分、興趣的孩子往往被埋沒，除了完成孩子夢想，也希望透過畫展，讓學生有表演舞台。

黃木姻說，排灣族學生高敔從幼兒園就愛畫畫，但因為畫作技巧、風格太過「超齡」，數次參賽時，都被評審認為是指導老師「捉刀」，一直到中年級時才開始獲獎。高敔說，此次參展的畫作「家怎麼了」，以北極熊戴上防毒面具，抵抗工廠、垃圾汙染，希望大家更重視環保。

此外東安國小雙胞胎姊妹花黃美娟、黃美金自幼由爺爺奶奶帶大。奶奶說，雖然是隔代教養，但2人沒有學壞，反而在繪畫展現天分，自己也很欣慰。黃美娟說，自己很喜歡畫畫，希望將來當設計師。黃美金則是在動畫展現天分，從故事發想到完成，都是她和同學一手包辦。

黃木姻說，這次募集10萬元，為孩子設計海報、邀請卡、裱框、小禮物等，希望孩子有繽紛回憶。她也說，繪畫專班成績斐然，這幾年在全國、桃園市獲獎近百項。

(中國時報)

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