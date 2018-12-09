以核養綠 地方政府應放下本位

2018年12月09日 04:10 中國時報 主筆室

以核養綠公投、反空汙公投雙雙過關，蔡政府非核家園能源政策非改不可，經濟部承諾兩個月內提出新修正版本，部分核電機組可望暫時維持供電。但新北反對核廢料存放、屏東對核三延役仍有疑慮，甚至台中拒絕中電北送等已成為新的困擾。政府如果不能及早確定跨黨派能源政策，讓電力供應與價格長期穩定，企業就不可能安心投資，就業機會與薪資水平就不會提高，政治就很難維持安定。

蔡政府能源政策核心是2025全面廢核，為達成目標，核電機組一度暫停供電，火力發電「燒好燒滿」，導致缺電陰影揮之不去，備轉容量率常態降到個位數，更嚴重的是全台空汙惡化。為了取代核電，又被迫加快綠電建設，綠電成為「賣方市場」，不得不以高躉購電價吸引開發商，種電也導致各地生態破壞頻傳，副作用非常大。

公投通過廢除《電業法》2025年非核家園條文，已於經濟部公告兩天後失效，蔡政府躁進的廢核政策也失去正當性。新北、台中、高雄等縣市，國民黨候選人強打反深澳電廠與空汙議題，最後都大勝民進黨候選人，顯見民眾對空汙的厭惡，蔡政府讓火力發電「燒好燒滿」的能源政策更無正當性。能源政策調整勢在必行，但各方對能源政策走向仍有爭議，行政院釋出核三可評估延役，但核一、二似將如期停役，核四是否完工啟用更未鬆口；蔡英文則說公投結果只是不訂時間表，非核家園仍然是目標，絕口不提核電廠延役與否，環保與反核人士當然反核到底。綠電開發商則因明年的躉購電價調降而大反彈，甚至揚言「要撤資」，能源政策形勢大亂。

不過，兼顧民意走向、現實需求與專業考量3因素，新能源政策的原則應是：「用核電、增綠電、減火電」，這是最合乎整體利益、滿足民眾與企業需求、專業上亦可達成的最大公約數。

以用核電而言，核一、二如能延役，加上核四啟用，北部缺電風險將大為舒緩，深澳電廠當然不必蓋，大潭電廠亦不必增加300萬瓩天然氣發電機組，這代表第三天然氣接收站的必要性可重新評估。核三延役可舒緩南部供電壓力，即使台積電南部新設三、五奈米新廠開工，亦不必增加火電機組。

核一、二、三廠如果都能正常營運供電，每年可提供400億度電力，再加上核四啟用，全部核電廠裝置容量784萬瓩，每年可為台灣供電600億度，缺電風險、空汙惡化問題，全部都能解決，使用核電應是新能源政策的重中之重。

能源政策正面臨廢核與否的關鍵點，民眾應該理解，最終核廢料的處理絕非問題，如果核廢料真的無法處理，會遺禍萬年，那些先進國家怎麼可能繼續運作核電廠？上百艘核潛艦又能在全球深海每一個角落活躍？台灣最終核廢料處理的問題，其實是百分之百的政治問題，環保團體與立委一再阻擋境外處理預算，島內則抗拒乾儲計畫。新北市政府由國民黨執政，應改變既定立場，國民黨也應提出有說服力、完整的能源計畫，督促地方回歸理性討論。延役牽涉的核廢料處理、地方回饋金等，其實都能透過理性討論找到解決方案。

綠電的推動當然不能終止，但可調整時程，不必以「大躍進」方式蒙著眼睛推進，一來風險太高，二來價格居高不下，三來根本作不到。循序漸進開發綠能，經濟部就可以在較無迫切壓力下，根據資源條件並兼顧生態保育，合理規畫綠電開發量，對風電開發商的抗議及撤資威脅，亦可不予理會，替民眾看緊荷包。

善用核電、續推綠電後，經濟部就可以依據實際用電需求調整火電比重，畢竟無論是煤電或氣電，都難逃汙染與排放問題，火電能少就少。現行能源政策預計2025年綠電占比2成、核電歸零，其餘8成是火電。如果續用核電並能達到2成占比，綠電如能達到1成，火電占比就可以從接近9成降低到7成左右，空汙惡化與排放增加問題立即舒緩。

從某個觀點而言，公投結果是為蔡政府錯誤的能源政策解套，只要拿掉反核神主牌，左支右絀的能源政策馬上海闊天空。期待經濟部兩個月後出爐的新能源政策，能拿掉反核意識型態，用核電、增綠電、減火電，民眾將對穩定的電力供應有信心，對企業對的投資意願也有幫助。

(中國時報)