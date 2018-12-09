往錢衝就對了

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中國時報
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韓國瑜25日的就職典禮選在愛河邊，當天河東路兩側開放120個攤位供市民擺攤，8日進行攤位抽籤就吸引了2500人來排隊，人龍綿延約2公里。這反映民眾飢渴已久，不敢說發大財，只要小賺一點溫飽就夠了。而韓國瑜從庶民經濟出發開始拚經濟，也說明了百里侯只要往錢衝就對了。

民進黨執政以來經濟衰頹，民眾已經快要老本見底，看看前來為擺攤抽籤的人龍，就不免心酸，別說民進黨政府把所有的好位置占好占滿，自己吃飽喝足，這20年來在高雄執政搞什麼鬼，讓人民過得這麼苦？難怪韓流的風吹得這麼猛！

韓國瑜就職典禮的貴賓名單中很大一部分是觀光旅遊業者，目前已經有一些美食家和旅遊業者答應出席，為韓國瑜振興觀光業背書。觀光業是民進黨政府上台後首先蕭條的，被波及的產業除了遊覽車、旅館、餐飲、小吃、夜市、土特產，骨牌效應下，一個個產業應聲倒地，現在要一個一個扶起，顯然不是一時半刻能奏效，需要策略也需要時間。

其實，苦哈哈的又何止高雄，全台灣都是生命共同體，哪個縣市能免？綠色執政的桃園市長鄭文燦說，他也樂見桃園與大陸進行類似雙城論壇的城市交流，高雄有愛情摩天輪，桃園也有幸福經濟學；準台南市長黃偉哲也說要加強「南南合作」，而且不排除到大陸行銷農產品，希望兩岸和諧，一起拚經濟。

可見意識形態不能當飯吃，拚經濟才是王道。百里侯的蜜月期很短，民眾希望很快能賺到錢，不論如何，首要的任務，只能戴起鋼盔往錢衝。

(中國時報)

以核養綠 地方政府應放下本位 親美親中 選民自有判斷

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