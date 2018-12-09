親美親中 選民自有判斷

2018年12月09日 04:10 中國時報 王欽

九合一選舉中，國民黨順利取得15個縣市的執政權，一方面大陸媒體普遍給予正面評價，同時也注意到許多候選人對九二共識的支持態度；但另一方面，許多民間聲音也引起廣大網民的共鳴，這包括對政治人物口頭支持九二共識的質疑。

選後很多縣市宣示要成立兩岸工作小組，這固然代表著兩岸關係進一步深化，但對大陸一般民眾來說，這可能也意味著重蹈2014年以前的覆轍，很多人擔心國民黨又將成為壟斷兩岸紅利的代理人。或許是為了平息輿論的質疑，大陸社科院台研所研究員黨朝勝在《環球時報》上發表專文，希望澄清一些曲解和誤區，呼籲兩岸同胞將心比心。他指出，兩岸統一雖不能完全寄託於特定政黨，但必須首先否定台獨政治路線。其次，兩岸統一應該基於情感與認同，追求兩岸統一是基於兩岸血濃於水的手足親情和無法割裂的民族認同，而非單純的物質交流。第三，推動兩岸關係和平發展，推進國家和平統一進程是一個長期過程，不可能通過一兩次選舉就發生根本性變化，必須行穩才能致遠。

不過，國民黨的後續表現則讓大陸民間輿論更為有感。鑒於外界輿論多認為此次選舉結果表達了民眾支持兩岸交流的意向，甚至還有分析指出，這代表台灣走上親中路線。這立刻引來蔡政府的連番否認，陸委會副主委邱垂正就在選後親赴美國解釋，這次選舉不涉及親中不親中的問題。

國民黨也同時表達了類似的態度，立法院國民黨團總召江啟臣在選後前往美國訪問，表示國民黨從來都是親美的。他的這番表態也被認為代表了黨主席吳敦義的立場，後續國民黨也將進行2020年總統候選人初選，吳敦義勢必也要爭取美國的支持或至少諒解。這一訊息立刻引發大陸民間輿論的質疑，認為江啟臣的這一言論是國民黨對台灣此次選舉結果的誤判，更是對今後兩岸關係的誤判，也說明國民黨在未來的兩岸關係中承擔不了大任，甚至會起反作用。

中評社也發表快評質疑：藍綠爭親美，民心擺哪邊？該文認為，統獨牌和美國牌在九合一選舉中都失效，在2020年國民黨大打親美牌，未必過得了民意這一關。這篇文章說明，國民黨後續的做法與大陸對勝選原因的評估背道而馳。

大陸社科院台研所副所長朱衛東在研討會上分析指出，此次選舉要在三大背景下解讀和觀察，第一是民進黨首次完全執政，並全面推行台獨路線；第二是中美貿易戰升級，美國川普政府不斷加大對台支持；第三，兩岸關係陷入緊張動盪的僵局，而大陸方面也出台31項惠台措施加大爭取台灣民心的力度。他認為這次選舉結果實際上是對各方政策影響力的檢驗，結果證明大陸對台政策深入人心，兩岸因素愈益成為民眾投票的重要因素。

顯然，大陸對自己的對台政策效果有充分信心。同時，馬英九最近的說法也在大陸引起重視，他指出，兩岸關係仍要兩岸自己談，一方希望美國介入必然失敗。這一言論應該引起國民黨主事者的重視。

(中國時報)