對外一籌莫展 民進黨自嘗苦果

2018年12月09日 04:10 中國時報 呂志翔

九合一選舉及公投後，台灣的外交處境急轉直下，幾近死局，這是民進黨短視、誤判情勢、推諉責任的結果，但這只是開端，近乎跛腳的蔡英文政府難以扭轉形勢，各國也不會視台灣為可信賴的對手，台灣未來的國際局勢將更為險峻。

日本外務大臣河野太郎7日再度對台灣公投通過反對日本五縣食品進口解禁表達遺憾。他並表示，台灣希望加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但「因為這樣的事態而變得無法參加」並不排除在WTO提告。

「友日」和爭取日本背書加入CPTPP是蔡英府外交政策主要支柱之一，河野太郎的公開談話已宣告，台灣明年初加入CPTPP新會員第二輪談判的可能性已不存在。面對如此重大外交挫折，民進黨政府僅由相關主管部會首長及駐日代表謝長廷輕描淡寫地表示繼續努力溝通，希望取得對方諒解。這種無力、消極態度象徵至少在未來一年半內台灣對外關係將一籌莫展，進入寒冬期。

公投通過反對福島5縣食品進口是全台灣人民的共識，必須尊重，不可能變動，但這項公投案造成對外交工作，甚至整體對外關係如此大的衝擊，完全執政的民進黨要負起最大責任。

民進黨主導的《公投法》修正案通過時，民進黨立委在議場舉著「人民做主，還權於民」的標語，不可一世，但同時也為今天的結局植下種子。瑞士是最民主的國家，也是公投典範，但對公投卻有最嚴謹的規範，除了通過門檻外，對於公投案內容有嚴格限制，甚至考慮到不得與立法權與行政權相扞格。在瑞士類似核食公投案可能不會成立。

除了修法時只求短線政治利益，欠缺周延思考外，民進黨面對福島5縣食品公投來勢洶洶卻是選擇逃避、怯戰，外交部、經濟部、衛福部及農委會等相關部會無法提出有力論述，再加上民進黨在野時也持反對立場，公投結果一面倒並不令人感到意外。不過，民進黨政府硬拗，指國民黨提出公投提案是不負責任的作為。民進黨立法及行政大權在握，思維與行事卻如同在野黨。

涉外部會及駐日代表處也顯得軟弱無力，日本將福島5縣食品議題與CPTPP掛勾，我們必須要照單全收嗎？特別是台灣每年對日貿易逆差超過新台幣6000億元。駐日代表謝長廷被嘲諷為「助日代表」，他對公投的反應是後果由台灣人民承擔，不要再刺激日本。政府官員的表現不但國人無法接受，日本人也不會尊重。

最重要的台美關係也面臨與日本關係同樣的困境。台美貿易暨投資架構協定（TIFA）諮商中斷超過7年半，關鍵之一就是台灣禁止美國豬肉及牛內臟進口，也是大家最關心的食品安全議題，看到民進黨政府處理與日本關係的無能表現，強調「美國優先」的川普政府除利用台灣作為抗衡中國的籌碼外，會有興趣與台灣進行任何實質諮商或交涉嗎？

九合一選舉結果不但暴露了民進黨政府背離民意，也凸顯他們的兩岸及對外政策進退失據，這一切後果卻要由台灣人民承擔。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)