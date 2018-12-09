兩大黨 放手讓位新世代

2018年12月09日 04:10 中國時報 楊雨亭

九合一大選充滿了戲劇性情節，不但台灣的候選人和選民們身歷其境，許多大陸與海外同胞們拉緊神經，甚而美國、日本等外國單位在都密切觀看這蕞爾小島上演的民主政治大戲。對於這次選舉過程的回顧，以下兩點值得省思：

第一，選戰過程中掀瘡疤、灑狗血、造謠惑眾的情事大幅減少，甚至證明會獲得反效果。說明選民更重視的是候選人的現在與未來，「查八代」的鬥爭手法已失去意義。

第二，敵對候選人間的個人激烈對立情形少見了，甚至盼望在選後可以有良性的君子之交及合作的機會。過程中許多輕鬆的選舉形式出現，頗有娛樂效果，如「漢子、禿子、燕子」同框表演，韓國瑜和謝龍介、韓國瑜和館長的演出，以及韓國瑜和王世堅之間的交鋒，都被當作影音節目不斷地散播著，這些都脫離了國民黨過去陳舊官僚的氣息，也超越了民進黨的傳統苦情牌。

這次選舉結果是國民黨籍候選人大勝。但是，社會上普遍並不認為贏家就是國民黨，這個弔詭的現象，在全世界來說都是不正常的。這要檢討以下兩點：

第一，民進黨的選舉挫敗，除了兩年多來的執政紊亂，最主要是民進黨的核心價值仍然困守著歷史的悲情，不能帶給台灣人民新的價值。不過，選後一些民進黨人很快地反應過來，除了要求中生代接班，並且嘗試更新他們的價值觀。日前，民進黨代理主席林右昌說「人民已經不欠民進黨了」；準台南市長黃偉哲說「不管藍綠，施政都要以民意為歸」。說明民進黨的中生代願意放下沉重的歷史包袱，走向正常健康的道路。

第二，在選舉過程中，許多國民黨大老不僅被媒體和一般民眾有意地忽略，就是國民黨籍候選人也刻意避免產生和他們有太多聯繫的印象。這是相當殘酷的景象，其實自馬英九以降，許多幹部過去鞠躬盡瘁，確實有功於台灣。但是，老國民黨人由於長期眷戀著自己過去的成敗歲月，而和台灣年輕人們的意識和願望脫節。這種情形和民進黨的苦情意識是同類型的對照。而新生的一代不願意再背負著上一代的恩怨情仇，而要選擇他們應該有的共同幸福。對於國民黨的新生，大老們要學習放手，支持新一代人選擇他們走自己的道路。

這次選舉，顯示台灣人民正在嘗試脫離意識形態的綑綁，以實際的政策有效性為依歸。而政黨與政治人物的更新是否能夠跟上人心與民意的潮流，則是一個艱鉅的考驗。

（作者為作家）

(中國時報)