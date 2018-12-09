2018年12月09日 04:10 中國時報 周玉山

考試院最近的「每月一書」，是黃榮堅教授的《靈魂不歸法律管》，副題是「給現代公民的第一堂法律思辨課」。

黃教授是法律人，卻說靈魂不歸法律管，而歸自己管，可見他嚮往自由，但不忘道德的重要。德國的大儒康德說：「臨我頭者為星空，律我心者為道德。」道德如莎士比亞所言，只是一個名詞嗎？黃教授認為，道德是身體語言，追求整體社會真善美的大小動作，都是道德。到了最後，行業的意義，決定於善良的用心，重要的不是工作，而是善良與否。我完全同意這樣的立論。

黃教授以樸實的文筆，多樣的才情，談音樂、談電影、談文學、談歷史，豐富了這本談法律的書，也溫潤讀者的靈魂。我過去任教的大學，近20個學系中，公認最辛苦的是法律系，24小時的系圖書館，是全校唯一的。台灣最大的書局，法律的新書數以千計，勝過其他學院的總和，說明法律人有讀不完的本行書。或許因為如此，像「靈魂不歸法律管」這樣的作者和作品，皆屬少見，展讀如行走於山陰道上，沿途美景應接不暇，足以快慰平生。

黃教授表示，如果可以重新來過，或許會念文學系，因為透過文學理解的世界最清楚，呈現的人生最鮮明。文學是哲學的藝術化，哲學為裡，藝術為表；哲學為骨，藝術為肉，表裡合一、骨肉相連的作品，謂之文學。由此可知，文學是哲學與藝術的結晶，透過語言文字，表達人生的真善美，諾貝爾文學獎即規定，要鼓勵理想主義的作品。黃教授是法律人，以道德為身體語言，追求整體社會的真善美，與文學的定義若合符節，而情感真摯，立意美善，尤為本書的特色。

他覺得正義失落，法律無力擺脫技術的糾纏與限制時，最後是文學，回答我們腦裏的疑惑，彌平心中的傷口。一位法律人如此寄望於文學，出乎我的想像。他更直指法律文字讓人看不懂，問題並不在白話或文言的技術問題，而在思想不清楚。此語切中時弊，解決之道，有賴全民教育的提升，以及知識分子的自省。我期盼一個世代之後，我國的法律和法律文字兩皆清明。

黃教授指出，考試制度有其技術的問題，即使技術瞧不起學生，學生也不能瞧不起自己。同理，司法制度有其技術的問題，即使技術瞧不起法官，法官也不能瞧不起自己。本書能使學習法律的人少走冤枉路，執行法律的公務員減少冤枉人，我長期思考的一些問題，在本書中得到答案。

也因此，希望黃教授再接再厲，寫出「第二堂法律思辨課」。台灣有許多「科普」的書，「法普」則嫌不足，有待他的一支健筆。黃教授堅信，快樂是人生的第一要義，出書可達此目的，再度出書當可延續這種快樂。

（作者為考試委員）

(中國時報)