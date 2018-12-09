捉放鈕承澤 檢辯攻防鬥心機

2018年12月09日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

導演鈕承澤被女助理指控性侵，幾經波折才在律師陪同下到台北市警大安分局製作筆錄，本來台北地檢署傳喚他到案，甚至一度要簽發拘票，卻又接受鈕可暫不到庭，「捉放曹」的背後實際是檢辯間的大鬥法，所以先密傳被害人及部分證人，鞏固關鍵事證後，再命鈕到案說明。

鈕承澤性侵案也驚動了北檢檢察長邢泰釗，因大安分局5日就發出到案通知書給鈕承澤卻遭拒收，接著傳出鈕將主動到北檢向檢察官說明案情，引起大批媒體在北檢門口守候，因公外出返回地檢署的邢泰釗被眾多媒體嚇了一跳，回到辦公室立即召集承辦的婦幼專組檢察官舉行小組專案會議。

委任律師 出身北檢

據悉，邢泰釗會中指示，本件性侵疑案是社會重大矚目案件，承辦檢察官務必深入調查，釐清事實真相給社會大眾交代。邢同時提醒檢察官，目前外傳流言很多，為避免橫生枝節，一定要先掌握事證全貌，至於涉嫌人到案時間的急迫性，檢察官可再斟酌。

因傳言被害人被告知鈕承澤將拿出60萬賠償，作為「封口費」，又傳出「男女朋友」說，企圖將案情導向合意性交脫罪，更重要的是鈕委任的律師胡原龍是北檢主任檢察官轉任的律師，風格相當靈活，本對於鈕拒不到案感到不耐的承辦檢察官，改變偵查節奏，先傳被害人及部分證人鞏固基礎案情，再破解涉嫌人及律師可能的招數，鈕有無按時到案成為次要選項。

檢察官在北檢三樓偵三庭訊問鈕案被害人及證人時，指示法警如鈕到庭，就安排在相鄰的偵二庭訊問，但鈕最後委由律師代請假。

檢變戰法 鈕突請假

據了解，被害人在偵查庭情緒平靜詳述案發當天情況，也提供當日在鈕承澤家中聊天的出席者名單、鈕在案發後向她傳送道歉訊息，檢察官指示將被害人手機立即送往數位採證中心留存保全內容。對傳言的「男女朋友說」被害人則略顯激動的表示與鈕根本不算認識。

北檢除在10日上午傳鈕承澤到庭，也將陸續傳喚案發當天到鈕住處聚會的出席者作證。

(中國時報)