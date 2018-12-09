英國火車頭 跨海來締親

從英國漂洋過海來台的英國Dougal蒸汽火車頭（右），８日與90歲的650蒸汽機車頭（中）、41歲蒜頭糖廠機車頭（左）尬車。（呂妍庭攝）

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中國時報
王玉樹、／綜合報導

從英國漂洋過海來台的英國Dougal蒸汽火車頭，8日與90歲的650蒸汽機車頭、41歲蒜頭糖廠機車頭同框尬車，成為台糖公司與英國威爾普蘭菲爾鐵道公司締結姐妹鐵道最經典一幕，吸引大批鐵道迷參與、捕捉歷史性的經典畫面。

「臺英鐵道文化交流暨嘉年華會」這兩天在嘉義蒜頭糖廠登場，借出老火車頭的英國威爾普蘭菲爾鐵道公司(W&LLR)，昨與同為窄軌鐵道的台糖，簽署姊妹鐵道締結合作備忘錄，由台糖董事長黃育徵與W&LLR公司祕書長麥瑞禮出席。雙方未來將在鐵路文化遺產上就文化交流、旅遊推廣與技術支援三方面合作。

昨天是2018糖業文化節第二波活動，當72歲的Dougal蒸汽火車頭與台糖的德馬機車頭、650號蒸汽機車頭一同啟動、鳴笛時，瞬間成為現場鐵道迷及與會者的鎂光燈捕捉焦點。

台糖表示，本次活動緣於W&LLR先前買了一輛台糖的德馬175火車頭，因該公司火車頭運行的軌距與糖鐵五分車，同為762毫米(76.2公分)，因此牽起雙方窄軌鐵道交流的情誼，目前台糖與W&LLR窄軌火車都僅作觀光使用。

台糖土地開發處管理師陳炳志說，Dougal火車頭特別之處是非常迷你，建造之初為能穿梭在空間有限的煤氣工廠蒸餾房，高度182.5公分，只有一般人身高，目前為W&LLR輕軌上最小的蒸氣火車頭，被英國視為珍寶，所以台糖還為其投保2000萬保險。

陳炳志表示，Dougal火車頭自2014年後就未再運行，來台時為了復駛，台糖技師還與對方技師花了一點時間調整，讓它重新運轉，「所以這次行駛是難得的紀錄。」

(中國時報)

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